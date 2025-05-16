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黃建賓爭取台東酪梨災害救助 農業部公告全縣納入辦理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
受今年初低溫影響，台東酪梨出現授粉不佳、結果率差等情形，產量恐怕銳減。國民黨立委黃建賓多次舉辦會勘及會議，向農業部爭取天然災害救助，協助台東酪梨農友。農業部今正式公告，台東縣全縣為天然災害現金救助地區，符合資格者救助額度每公頃8萬元。圖／黃建賓辦公室提供
受今年初低溫影響，台東酪梨出現授粉不佳、結果率差等情形，產量恐怕銳減。國民黨立委黃建賓多次舉辦會勘及會議，向農業部爭取天然災害救助，協助台東酪梨農友。農業部今正式公告，台東縣全縣為天然災害現金救助地區，符合資格者救助額度每公頃8萬元。圖／黃建賓辦公室提供

受今年初低溫影響，台東酪梨出現授粉不佳、結果率差等情形，產量恐怕銳減。國民黨立委黃建賓多次舉辦會勘及會議，向農業部爭取天然災害救助，協助台東酪梨農友。農業部今正式公告，台東縣全縣為天然災害現金救助地區，符合資格者救助額度每公頃8萬元。

黃建賓指出，受去年風災及極端氣候影響，許多縣市農產品出現結果率差情形，先前已成功爭取台東改良種芒果天然災害救助，另對於每年5至6月採收季的酪梨也出現災損，4月起便多次會勘及邀農業部開會，爭取天然災害救助，幫助農友度過難關。

黃建賓表示，先前總質詢時已獲得農業部長陳駿季承諾，進入5月採收季後將會勘並判定天然災害救助，本周一與農業部、台東縣府共同會勘後，今農業部正式公告，台東縣全縣為酪梨天然災害現金救助地區，救助額度每公頃8萬元。

黃建賓提醒，救助辦法規定，救助項目損失率達20%以上者，將依救助額度予以救助，受理時間自明日起至6月2日止，農民朋友可至鄉鎮市公所辦理，假日得照常受理申請。

台東 農業部 黃建賓

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