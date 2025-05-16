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縱谷台9線難穿越禁超車 台東議員促改善
台東縣縱谷台9線均為雙線道，無論民眾欲穿越雙黃線過馬路，甚至要超越龜速車，都可能面臨違規受罰，議員促請警方向權責公路局反映改善。警局交通隊表示，會以設行人穿越道為優先改善。
交通隊長吳昇忠說，未來會邀集路權單位，和鄰近省道公路社區凝聚共識後，再找適當點設置行人穿越道；至於是否開罰低於最高速限的龜速車，因無法可取締，仍以取締違規超越雙黃線為原則。
台東縱谷台9線公路橫跨5鄉鎮，道路均為雙向2線道路，為避免發生交通意外事故，沿線幾乎劃設雙黃線，不僅禁止超車，也禁止行人穿越，使得該地區民眾使用公路交通極為不便，抱怨連連。
議員陳宏宗在定期會單位工作檢討建議縣警局向公路局反映，他說，沿線村民時常都會穿越馬路，但沒有行人穿越道，就算有，也是好幾公里遠，長者或行動不便者非常不便，顯示道路設計不良。
他表示，民眾為了方便直接穿越雙黃線，也面臨違規受罰風險，更不用說遭車輛撞得風險，萬一發生交通事故，到底算誰的？這應該要改善；另超越龜速車，也一樣都可能面臨違規受罰。
陳宏宗強調，違反交通規則固然要罰，但也必須合乎情理，縱谷台9線公路目前也正規畫拓寬改善中，建請警局或公路局可以趁這機會一次把道路設計改善到定位，讓縱谷用路安全提升有保障。
公路局關山工務段長林進芳表示，設置行穿線需評估其必要性，包括道路兩側是否為人口密集區或為社區部落，若真要設置行穿線，可以透過縣道安委員會及警方共同會勘，研議設置可行性。
另針對省道是否設置最低速限標準，林進芳說這部分法規尚未調整，行駛省道公路只能低於標準速限不能超過，目前縱谷線正規畫拓寬為景觀道路，屆時同向會有2車道加一個機慢車道。
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