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基隆南榮路改善人行環境將完工 今明道路刨鋪交管調撥
基隆市府為改善南榮路人行環境執行「南榮路周邊人行環境改善工程」，第一期進入收尾階段，工務處今明兩天執行路面刨鋪工程，實施車道管制及調撥，請用路人行經工區減速慢行，並遵從交通引導人員指揮交通。
南榮路是聯絡基隆市區重要道路，但居民抱怨，南榮路很多路段都沒有人行道，行人被邀走在馬路與車爭道，險象環生，甚至被撞，都是行人要閃橫衝直撞的車。
市政府推動友善步行環境，從去年開始，針對南榮路進行周邊人行環境進行改善工程。第二期改善工程5月15日也已開工。
工務處長陳耀川表示，南榮路透過道路環境改善，設置中央分隔島、縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、增設公車停靠彎、增加植栽、電桿下地及人行道拓寬等方式，將南榮路打造成以人為本的道路。
南榮路周邊人行環境改善工程」共分3階段，範圍從自愛三路口起到八堵隧道止，全長1870公尺，整體工程包含電桿地下化、改善排水與照明設施、路口停等空間加大、增設庇護島、道路銑鋪等。
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