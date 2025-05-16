講好調高卻沒編預算 宜縣敬師禮券惹風波

宜蘭去年發敬師禮券每人200元，議員要求調高，縣府書面答覆已調整至每人600元，但議員發現沒有編這筆預算，批「縣府打臉縣議會」、「發公文騙人」。

教育處表示，雖然沒編列預算，但是會調挪經費方向發放。

議員謝正信去年在縣議會臨時會，要求政府研議把教師禮券金額，從每人200元調升到600元，以表彰教師對教育無私奉獻，提升教育工作者福利。

縣府今年1月回覆議員表示，採納參考研議辦理；接著縣政府又在最近給縣議會的「決議案辦理情形報告書」補充說明「114年教師節敬師禮券已調整至每人600元」。

謝正信昨在議會關切質詢此事，代理縣長林茂盛表示，去年議員在臨時會要求提高到每人600元時，由於當時已經編妥今年預算，所以沒有納入，最近的追加預算中，他發現也沒有編入這筆預算。

謝正信批縣府，既然沒有編列預算，為何說有調整？這些文字不就代表，縣府已經編列預算了嗎？縣府竟公然打臉縣議會？沒有編列預算卻說已經調整了，很誇張。

主持會議的副議長陳漢鍾也諷刺縣政府，發公文「騙人」；教育處代理處長陳金奇坦承確實不該這麼寫，造成誤解，不過內部認為可以從業務費預算調挪，教育處將會朝發600元方向努力，約需500萬元。