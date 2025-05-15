宜蘭敬師禮券未調至600元竟說有調整 議員怒批縣府打臉議會

宜蘭縣去年發放敬師禮券每人200元，議員覺得太少要求調高，縣政府最近以書面答覆已調整至每人600元，但議員今天質詢時赫然發現沒有編列這筆預算，怒批「縣政府打臉縣議會」、「發公文騙人」，太誇張。教育處表示，雖然沒編列預算，但是會調挪經費朝這個方向發放。

宜蘭財政預算不多，對於敬師禮，縣政府大前年贈送每人1張電影票、前年改送聯合勸募200元禮券、去年維持200元，縣府去年編列將近180萬元預算，發放對象涵蓋公私立高中職、國中小（含國小附幼）的所有教職員工全都納入共8800人。

縣議員謝正信去年在縣議會臨時會，要求把政府研議把教師禮券金額，從每人200元調升到600元，以表彰教師對教育無私奉獻，提升教育工作者的福利。

縣政府在今年1月回覆議員表示，採納參考研議辦理；接著縣政府又在最近給縣議會的「決議案辦理情形報告書」補充說明「114年教師節敬師禮券已經調整至每人600元」。

謝正信今天在議會關切質詢此事，代理縣長林茂盛表示，去年議員在臨時會要求提高到每人600元時，由於當時已經編妥今年預算，所以沒有納入，最近的追加預算中，他發現也沒有編入這筆預算。

謝正信批評縣府，既然沒有編列預算，為何說有調整？為何要在決議案辦理情形報告書裡，寫著「114年教師節敬師禮券已調整至每人600元」，這些文字不就代表，縣府已經編列預算了嗎？縣府竟公然打臉縣議會？沒有編列預算卻說已經調整了，很誇張。

主持會議的副議長陳漢鍾諷刺縣政府，發公文「騙人」。