快訊

威震角頭吳明達遭撤銷假釋理由曝光 違規與素行不良之人交往

Melody突請辭「11點熱吵店」 和沈玉琳拆夥原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭敬師禮券未調至600元竟說有調整 議員怒批縣府打臉議會

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣議員謝正信批評縣政府，明明敬師禮券600元沒有編入預算，為何要欺騙議員？打臉縣議會？教育處會後說明，將會朝此方向努力。記者戴永華／翻攝自議會直播系統
縣議員謝正信批評縣政府，明明敬師禮券600元沒有編入預算，為何要欺騙議員？打臉縣議會？教育處會後說明，將會朝此方向努力。記者戴永華／翻攝自議會直播系統

宜蘭縣去年發放敬師禮券每人200元，議員覺得太少要求調高，縣政府最近以書面答覆已調整至每人600元，但議員今天質詢時赫然發現沒有編列這筆預算，怒批「縣政府打臉縣議會」、「發公文騙人」，太誇張。教育處表示，雖然沒編列預算，但是會調挪經費朝這個方向發放。

宜蘭財政預算不多，對於敬師禮，縣政府大前年贈送每人1張電影票、前年改送聯合勸募200元禮券、去年維持200元，縣府去年編列將近180萬元預算，發放對象涵蓋公私立高中職、國中小（含國小附幼）的所有教職員工全都納入共8800人。

縣議員謝正信去年在縣議會臨時會，要求把政府研議把教師禮券金額，從每人200元調升到600元，以表彰教師對教育無私奉獻，提升教育工作者的福利。

縣政府在今年1月回覆議員表示，採納參考研議辦理；接著縣政府又在最近給縣議會的「決議案辦理情形報告書」補充說明「114年教師節敬師禮券已經調整至每人600元」。

謝正信今天在議會關切質詢此事，代理縣長林茂盛表示，去年議員在臨時會要求提高到每人600元時，由於當時已經編妥今年預算，所以沒有納入，最近的追加預算中，他發現也沒有編入這筆預算。

謝正信批評縣府，既然沒有編列預算，為何說有調整？為何要在決議案辦理情形報告書裡，寫著「114年教師節敬師禮券已調整至每人600元」，這些文字不就代表，縣府已經編列預算了嗎？縣府竟公然打臉縣議會？沒有編列預算卻說已經調整了，很誇張。

主持會議的副議長陳漢鍾諷刺縣政府，發公文「騙人」。

教育處代理處長陳金奇坦承確實不該這麼寫，造成誤解，不過內部在討論是否要編列追加預算時，認為可以從業務費預算去做調挪，教育處將會朝發放600元的方向做努力，約需500萬元，不過教師與職員的發放額度可能有所不同。

宜蘭縣政府給縣議會的決議案辦理情形報告書，寫著「114年教師節敬師禮券已調整至每人600元」，後來發現沒有編入今年度預算。記者戴永華／翻攝
宜蘭縣政府給縣議會的決議案辦理情形報告書，寫著「114年教師節敬師禮券已調整至每人600元」，後來發現沒有編入今年度預算。記者戴永華／翻攝
縣議員謝正信批評縣政府，明明敬師禮券600元沒有編入預算，為何要欺騙議員？打臉縣議會？教育處會後說明，將會朝此方向努力。記者戴永華／翻攝自議會直播系統
縣議員謝正信批評縣政府，明明敬師禮券600元沒有編入預算，為何要欺騙議員？打臉縣議會？教育處會後說明，將會朝此方向努力。記者戴永華／翻攝自議會直播系統

教師節 禮券 議員

延伸閱讀

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

台東教師虐童案 議員氣到準備髒水潑教育處長

業務開回廠交車遇橫禍！300多萬德系休旅宜蘭遭撞爛 損失慘重

高鐵延伸宜蘭縣府拋「高台鐵共構」 交通部坦言有3問題

相關新聞

斥資逾18億 花蓮新城鄉汙水下水道6千公尺主幹管完工

花蓮汙水下水道系統用戶接管戶數5萬957戶，系統普及率約有75%，新城鄉北埔村汙水下水道系統總計畫經費逾18億元，分做五...

宜蘭敬師禮券未調至600元竟說有調整 議員怒批縣府打臉議會

宜蘭縣去年發放敬師禮券每人200元，議員覺得太少要求調高，縣政府最近以書面答覆已調整至每人600元，但議員今天質詢時赫然...

推動韓國直飛花蓮 縣府簽署啟動直航合作MOU擬飛清州

為拓展國際觀光市場，花蓮縣政府今天接待來自韓國航空公司及相關旅遊、地方創生代表團，雙方簽署「清州—花蓮直航合作備忘錄（M...

秀姑巒溪泛舟鐵人三項下月登場 東管處首推雙層觀巴遊

東部海岸國家風景區管理處舉辦的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，結合泛舟、路跑、自行車3項運動，已邁入第16年。今年賽事...

減少25億補助可用借債填補缺口？ 宜縣府抗議中央主計長

針對行政院主計總處主計長昨天在立法院指出，暫緩撥付宜蘭縣政府114年度一般性補助款25億餘元，縣府可以透過縮減歲出預算甚...

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起「仁來瘋」熱潮。宜蘭縣致力爭取無汙染高科技產業進駐，縣議員認為宜蘭科學園區的環境景觀都很好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。