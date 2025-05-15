快訊

鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資逾18億 花蓮新城鄉汙水下水道6千公尺主幹管完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮汙水下水道系統用戶接管戶數5萬957戶，系統普及率約有75%，新城鄉北埔村汙水下水道系統總計畫經費逾18億元，分做五階段進行，第一標主幹管部分已完工，總長度約6170公尺。圖／花蓮縣政府提供
花蓮汙水下水道系統用戶接管戶數5萬957戶，系統普及率約有75%，新城鄉北埔村汙水下水道系統總計畫經費逾18億元，分做五階段進行，第一標主幹管部分已完工，總長度約6170公尺。圖／花蓮縣政府提供

花蓮汙水下水道系統用戶接管戶數5萬957戶，系統普及率約有75%，新城鄉北埔村汙水下水道系統總計畫經費逾18億元，分做五階段進行，第一標主幹管部分已完工，總長度約6170公尺。工程共有五階段，將串連從新城鄉到吉安鄉完整汙水下水道，改善民眾居住環境。

花蓮縣長徐榛蔚13日視察新城鄉汙水下水道工程，分做五階段進行，第一標主幹管完工後，目前第二標包含分支管及用戶接管等，下半年將開始召開地方說明會。

縣府指出，第二標涵蓋分支管與用戶接管，目前進度約11.61%，預定2027年3月完工。下半年也將舉行地方說明會，向民眾說明接管計畫與後續施工安排。

整體工程採分階段、分標設計方式辦理，預計逐年向北推進。第三標將於2024年下半年開工，涵蓋嘉新村周邊地區，接管戶數約1853戶，預計2026年底完工；第四標於2026年展開，施工區域為嘉里村周邊，2027年啟動的第五標則涵蓋北埔村周邊地區，整體建設將於2029年全面完成。

花蓮汙水下水道系統目前已服務5萬957戶，普及率達75%，共有4大幹線系統，已完成花蓮市舊市區、美崙與車站地區，以及吉安鄉東昌村等10村。涵蓋花蓮市、吉安鄉及新城鄉北埔等都市計畫區，總面積約3971公頃。

由四大幹線系統負責汙水收集後，送至花蓮水資源回收中心處理。新城鄉北埔地區工程則自北向南收集汙水，經由美崙揚水站與多條幹線銜接，最終導入水資源回收中心。

縣府表示，汙水下水道對公共衛生與環境保護來說很重要，工程面臨深埋地底、施工困難與接管挑戰，但縣府與施工團隊堅持品質與進度，施工期間若造成不便，請民眾體諒與支持。

北埔 吉安 花蓮

延伸閱讀

推動韓國直飛花蓮 縣府簽署啟動直航合作MOU擬飛清州

秀姑巒溪泛舟鐵人三項6月登場 吸引逾千選手參與

斥資逾18億元 花蓮污水下水道將北延新城鄉

新北蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓 估115年10月竣工

相關新聞

斥資逾18億 花蓮新城鄉汙水下水道6千公尺主幹管完工

花蓮汙水下水道系統用戶接管戶數5萬957戶，系統普及率約有75%，新城鄉北埔村汙水下水道系統總計畫經費逾18億元，分做五...

推動韓國直飛花蓮 縣府簽署啟動直航合作MOU擬飛清州

為拓展國際觀光市場，花蓮縣政府今天接待來自韓國航空公司及相關旅遊、地方創生代表團，雙方簽署「清州—花蓮直航合作備忘錄（M...

秀姑巒溪泛舟鐵人三項下月登場 東管處首推雙層觀巴遊

東部海岸國家風景區管理處舉辦的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，結合泛舟、路跑、自行車3項運動，已邁入第16年。今年賽事...

減少25億補助可用借債填補缺口？ 宜縣府抗議中央主計長

針對行政院主計總處主計長昨天在立法院指出，暫緩撥付宜蘭縣政府114年度一般性補助款25億餘元，縣府可以透過縮減歲出預算甚...

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起「仁來瘋」熱潮。宜蘭縣致力爭取無汙染高科技產業進駐，縣議員認為宜蘭科學園區的環境景觀都很好...

地震、颱風致蘇花土石易崩落 縣府疏濬石公溪8萬土石

台鐵北回線小清水溪橋西正線去年403強震土石崩落、颱風豪大雨夾帶土石沖毀，蘇花路廊也常被土石淹沒受阻。為確保花蓮聯外交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。