斥資逾18億 花蓮新城鄉汙水下水道6千公尺主幹管完工

花蓮汙水下水道系統用戶接管戶數5萬957戶，系統普及率約有75%，新城鄉北埔村汙水下水道系統總計畫經費逾18億元，分做五階段進行，第一標主幹管部分已完工，總長度約6170公尺。工程共有五階段，將串連從新城鄉到吉安鄉完整汙水下水道，改善民眾居住環境。

花蓮縣長徐榛蔚13日視察新城鄉汙水下水道工程，分做五階段進行，第一標主幹管完工後，目前第二標包含分支管及用戶接管等，下半年將開始召開地方說明會。

縣府指出，第二標涵蓋分支管與用戶接管，目前進度約11.61%，預定2027年3月完工。下半年也將舉行地方說明會，向民眾說明接管計畫與後續施工安排。

整體工程採分階段、分標設計方式辦理，預計逐年向北推進。第三標將於2024年下半年開工，涵蓋嘉新村周邊地區，接管戶數約1853戶，預計2026年底完工；第四標於2026年展開，施工區域為嘉里村周邊，2027年啟動的第五標則涵蓋北埔村周邊地區，整體建設將於2029年全面完成。

花蓮汙水下水道系統目前已服務5萬957戶，普及率達75%，共有4大幹線系統，已完成花蓮市舊市區、美崙與車站地區，以及吉安鄉東昌村等10村。涵蓋花蓮市、吉安鄉及新城鄉北埔等都市計畫區，總面積約3971公頃。

由四大幹線系統負責汙水收集後，送至花蓮水資源回收中心處理。新城鄉北埔地區工程則自北向南收集汙水，經由美崙揚水站與多條幹線銜接，最終導入水資源回收中心。

縣府表示，汙水下水道對公共衛生與環境保護來說很重要，工程面臨深埋地底、施工困難與接管挑戰，但縣府與施工團隊堅持品質與進度，施工期間若造成不便，請民眾體諒與支持。