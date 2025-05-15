推動韓國直飛花蓮 縣府簽署啟動直航合作MOU擬飛清州

為拓展國際觀光市場，花蓮縣政府今天接待來自韓國航空公司及相關旅遊、地方創生代表團，雙方簽署「清州—花蓮直航合作備忘錄（MOU）」，為未來開闢韓國清州與花蓮直飛航線奠定堅實基礎。

花蓮縣長徐榛蔚表示，這是台韓觀光合作的重要里程碑，象徵花蓮積極邁向國際，強化航空市場布局的決心，韓國長期是花蓮重要夥伴，2019年曾開通花蓮—釜山與首爾航線，盼藉此次合作重啟兩地空中連結。

可依航空（Aero K）銷售部組長李盛漢致詞表示，感謝花蓮縣政府熱情接待，此行讓公司團隊深入認識花蓮之美，強化開發航線的信心。他指出，Aero K雖規模不大，但營運策略靈活，積極拓展具潛力的中小型航點，花蓮即為極具吸引力的目標。

徐榛蔚說，Aero K主打年輕族群，與花蓮深度、多元的旅遊體驗相得益彰，無論是學生、背包客還是家庭客群，都能在花蓮留下難忘回憶。她也誠摯邀請韓國旅客，將花蓮列為蜜月與家庭度假的首選目的地。

縣府指出，此次韓方代表團來訪，展開為期四天三夜的踩線行程，深入體驗花蓮壯麗山海景觀、部落文化與地方特色。

縣府表示，簽署MOU後，雙方將共同推動航線評估與開通計畫，並加強行銷合作，透過國際媒體與聯合宣傳，提升花蓮國際能見度。代表團此行參訪將軍府、海洋公園、瑞穗溫泉、縱谷體驗等景點，深刻感受花蓮自然與文化的獨特魅力，並肯定花蓮觀光資源的發展潛力。