快訊

鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

聽新聞
0:00 / 0:00

推動韓國直飛花蓮 縣府簽署啟動直航合作MOU擬飛清州

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天與韓國航空公司銷售部組長李盛漢（右）簽署「清州—花蓮直航合作備忘錄（MOU）」，為未來開闢韓國清州與花蓮直飛航線奠定堅實基礎。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天與韓國航空公司銷售部組長李盛漢（右）簽署「清州—花蓮直航合作備忘錄（MOU）」，為未來開闢韓國清州與花蓮直飛航線奠定堅實基礎。圖／花蓮縣政府提供

為拓展國際觀光市場，花蓮縣政府今天接待來自韓國航空公司及相關旅遊、地方創生代表團，雙方簽署「清州—花蓮直航合作備忘錄（MOU）」，為未來開闢韓國清州與花蓮直飛航線奠定堅實基礎。

花蓮縣長徐榛蔚表示，這是台韓觀光合作的重要里程碑，象徵花蓮積極邁向國際，強化航空市場布局的決心，韓國長期是花蓮重要夥伴，2019年曾開通花蓮—釜山與首爾航線，盼藉此次合作重啟兩地空中連結。

可依航空（Aero K）銷售部組長李盛漢致詞表示，感謝花蓮縣政府熱情接待，此行讓公司團隊深入認識花蓮之美，強化開發航線的信心。他指出，Aero K雖規模不大，但營運策略靈活，積極拓展具潛力的中小型航點，花蓮即為極具吸引力的目標。

徐榛蔚說，Aero K主打年輕族群，與花蓮深度、多元的旅遊體驗相得益彰，無論是學生、背包客還是家庭客群，都能在花蓮留下難忘回憶。她也誠摯邀請韓國旅客，將花蓮列為蜜月與家庭度假的首選目的地。

縣府指出，此次韓方代表團來訪，展開為期四天三夜的踩線行程，深入體驗花蓮壯麗山海景觀、部落文化與地方特色。

縣府表示，簽署MOU後，雙方將共同推動航線評估與開通計畫，並加強行銷合作，透過國際媒體與聯合宣傳，提升花蓮國際能見度。代表團此行參訪將軍府、海洋公園、瑞穗溫泉、縱谷體驗等景點，深刻感受花蓮自然與文化的獨特魅力，並肯定花蓮觀光資源的發展潛力。

航線 花蓮縣政府

延伸閱讀

為何連藍營都想罷傅崐萁？二階罷免達門檻1.7倍 還能回鍋當縣長嗎？

安置花蓮403震後災民 紅十字會中繼屋今動工還包家具家電

無私獻愛花蓮35年 宣教士顧美玲任觀光文化推廣大使

傅崐萁嘆：遭國家機器抹黑 為國為民做錯了嗎？

相關新聞

斥資逾18億 花蓮新城鄉汙水下水道6千公尺主幹管完工

花蓮汙水下水道系統用戶接管戶數5萬957戶，系統普及率約有75%，新城鄉北埔村汙水下水道系統總計畫經費逾18億元，分做五...

推動韓國直飛花蓮 縣府簽署啟動直航合作MOU擬飛清州

為拓展國際觀光市場，花蓮縣政府今天接待來自韓國航空公司及相關旅遊、地方創生代表團，雙方簽署「清州—花蓮直航合作備忘錄（M...

秀姑巒溪泛舟鐵人三項下月登場 東管處首推雙層觀巴遊

東部海岸國家風景區管理處舉辦的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，結合泛舟、路跑、自行車3項運動，已邁入第16年。今年賽事...

減少25億補助可用借債填補缺口？ 宜縣府抗議中央主計長

針對行政院主計總處主計長昨天在立法院指出，暫緩撥付宜蘭縣政府114年度一般性補助款25億餘元，縣府可以透過縮減歲出預算甚...

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起「仁來瘋」熱潮。宜蘭縣致力爭取無汙染高科技產業進駐，縣議員認為宜蘭科學園區的環境景觀都很好...

地震、颱風致蘇花土石易崩落 縣府疏濬石公溪8萬土石

台鐵北回線小清水溪橋西正線去年403強震土石崩落、颱風豪大雨夾帶土石沖毀，蘇花路廊也常被土石淹沒受阻。為確保花蓮聯外交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。