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斥資逾18億元 花蓮污水下水道將北延新城鄉

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮縣污水下水道系統包括花蓮市與吉安鄉，將斥資逾新台幣18億擴大延伸至新城鄉北埔地區約315公頃，分5階段進行；目前主幹管已完工，依序從嘉里村、北埔村陸續接管。

花蓮縣政府統計，截至今年3月，花蓮地區污水下水道系統用戶接管戶數5萬957戶，系統普及率約達75%，共有4大幹線系統，已完成花蓮市舊市區、美崙與車站地區，以及吉安鄉東昌等10村。

花蓮污水下水道系統將向北延伸至新城鄉北埔地區，花蓮縣政府建設處今天指出，興建工程分5階段進行，第一標6170公尺主幹管已於今年5月完工，正在進行第二標約1萬4500公尺分支管及用戶接管，下半年起將按進度召開地方說明會。

建設處指出，今年下半年將啟動新城鄉嘉里村周邊工程，持續向北推進至北埔村周邊，預計民國119年完成新城鄉315公頃、超過3800戶接管。

縣府指出，未來完工的新城下水道工程自北往南收集新城北埔地區、花蓮市大陳新村地區污水，經美崙揚水站泵送至幹線後，送至東昌加壓站，泵送至花蓮水資源回收中心。

北埔 污水 花蓮縣政府

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