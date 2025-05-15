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秀姑巒溪泛舟鐵人三項下月登場 東管處首推雙層觀巴遊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
東部海岸國家風景區管理處舉辦的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，結合泛舟、路跑、自行車3項運動，已邁入第16年，今年賽事將在6月8日登場。記者王思慧／攝影
東部海岸國家風景區管理處舉辦的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，結合泛舟、路跑、自行車3項運動，已邁入第16年，今年賽事將在6月8日登場。記者王思慧／攝影

東部海岸國家風景區管理處舉辦的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，結合泛舟、路跑、自行車3項運動，已邁入第16年。今年賽事將在6月8日登場，特別新增電輔車組，讓參賽者輕鬆完賽，且在賽前一天首次推出雙層觀光巴士，可遊覽花東縱谷，體驗在地部落文化。

東管處今天舉辦「東海岸運動觀光活動」記者會，宣布「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」6月8日將在秀姑巒溪畔登場，並公布這次的活動代言人為來自土耳其的單車女孩徐甘舒（Susu）。

東管處長林維玲表示，這次競賽有1230名選手報名，其中包括來自美國、荷蘭、盧森堡、馬來西亞、香港、賽普勒斯、法國及韓國等8個國家、15名選手參加。為提升賽事親民度，今年加入鐵人三項電輔車組及鐵三角電輔車組，賽還推出搭配專業導覽人員沿途講解的雙層觀光巴士服務，結合花東縱谷國家風景區管理處及瑞穗鄉公所的部落套裝行程，讓選手體驗部落文化，品嘗在地農特產品。

林維玲指出，觀光署正推動「北回歸線」觀光廊道，經過花東縱谷到東海岸，有河谷、稻田及太平洋，秀姑巒溪鐵人三項就是連接廊道的重要活動，透過泛舟、路跑、單車連結旅遊帶，也能了解地方部落文化與農特產業，把在地農業部落行程套裝結合在運動賽事裡。

不過，秀姑巒溪遊客中心正在重建是否會影響賽事，林維玲說，遊客中心建物前年拆除後，已在一旁搭建臨時服務中心及組裝式廁所，繼續提供旅遊服務，泛舟場地在秀姑巒溪河畔，比賽開跑前都會整理，不影響賽事進行。

花東縱谷 運動 馬來西亞

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