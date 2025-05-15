減少25億補助可用借債填補缺口？ 宜縣府抗議中央主計長

針對行政院主計總處主計長昨天在立法院指出，暫緩撥付宜蘭縣政府114年度一般性補助款25億餘元，縣府可以透過縮減歲出預算甚至舉債做為因應，這番話讓人跳腳。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天嚴正澄清，該說法與宜蘭縣的實際財政狀況不符，恐怕對宜蘭縣政推動與縣民基本福祉造成重大衝擊。

立委陳俊宇昨天在立法院質詢主計長陳淑姿，由於立法院審議114年度中央總預算，刪減的636億元金額尚有爭議，所以在行政院未完成救濟之前，各縣市有部分一般性補助款改列「未分配數」，因總預算救濟結果仍不確定，何時能完成救濟也是未知數，這部分影響宜蘭約有25億元補助。

陳淑姿答覆質詢時表示，如果確定刪減一般性補助，可能影響宜蘭縣明年度歲入補助，縣政府若自行縮減歲出就不會影響到，如果確實會影響，縣政府可以自行舉債，宜蘭有舉債的空間。

縣政府難以接受主計長說法，發布新聞稿澄清，代理縣長林茂盛指出，宜蘭縣政府近年歲計雖有賸餘，皆依法用於彌補歷年累積的預算絀數，至今縣府尚累計短絀高達67億餘元，長短期債務合計達173億元，壓力沉重，與主計總處說法不符。

依最新統計，縣府1年以上未償公共債務比率已達債限60%以上，被行政院列「中度管理」縣市，中央還要求縣政府減債控管！主計長卻「反而建議宜蘭縣政府以舉債因應缺口」，此與中央財政紀律政策大相逕庭，縣府已經沒有舉債空間，難以舉債支應。

針對主計長建議宜蘭縣縮減年度預算歲出，縣府表示，將直接衝擊6大社福津貼、教育經費、警消超勤加班費、縣府人事薪資及民生服務，就連縣府既定的「重大建設也將面臨停擺」，嚴重打擊地方發展！

林茂盛強調，此次被暫緩撥付的補助款中，包含平衡預算補助約20億元及教育、社福、經濟服務支出約5億元，是縣府年度總預算中不可或缺的財源。宜蘭縣明年度309億總預算，其中普通統籌分配稅款及一般性補助款超過五成，今遭逢主計總處刪減補助27%，衝擊財政；何況近期縣府也陸續接獲教育部通知，大幅調降計畫型補助款，由原來89%降至45%，縣府還必須靠縣款補足。

林茂盛籲請主計總處理解宜蘭縣財政困難與實際需求，立即停止緩撥措施，儘速恢復原本核定的一般性補助款，讓縣府穩定民生服務與重大建設，確保縣政順利運作、保障縣民權益。