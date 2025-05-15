快訊

車長看錯時間？台鐵北湖站「提早2分鐘」駛離 乘客撲空傻眼

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

減少25億補助可用借債填補缺口？ 宜縣府抗議中央主計長

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中央暫緩撥補宜蘭一般性補助款25億元，若將來確定不給，主計長建議宜蘭縣縮減年度歲出預算，或透過舉債因應。縣政府今天嚴正澄清，宜蘭縣並無舉債的空間。記者戴永華／攝影
中央暫緩撥補宜蘭一般性補助款25億元，若將來確定不給，主計長建議宜蘭縣縮減年度歲出預算，或透過舉債因應。縣政府今天嚴正澄清，宜蘭縣並無舉債的空間。記者戴永華／攝影

針對行政院主計總處主計長昨天在立法院指出，暫緩撥付宜蘭縣政府114年度一般性補助款25億餘元，縣府可以透過縮減歲出預算甚至舉債做為因應，這番話讓人跳腳。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天嚴正澄清，該說法與宜蘭縣的實際財政狀況不符，恐怕對宜蘭縣政推動與縣民基本福祉造成重大衝擊。

立委陳俊宇昨天在立法院質詢主計長陳淑姿，由於立法院審議114年度中央總預算，刪減的636億元金額尚有爭議，所以在行政院未完成救濟之前，各縣市有部分一般性補助款改列「未分配數」，因總預算救濟結果仍不確定，何時能完成救濟也是未知數，這部分影響宜蘭約有25億元補助。

陳淑姿答覆質詢時表示，如果確定刪減一般性補助，可能影響宜蘭縣明年度歲入補助，縣政府若自行縮減歲出就不會影響到，如果確實會影響，縣政府可以自行舉債，宜蘭有舉債的空間。

縣政府難以接受主計長說法，發布新聞稿澄清，代理縣長林茂盛指出，宜蘭縣政府近年歲計雖有賸餘，皆依法用於彌補歷年累積的預算絀數，至今縣府尚累計短絀高達67億餘元，長短期債務合計達173億元，壓力沉重，與主計總處說法不符。

依最新統計，縣府1年以上未償公共債務比率已達債限60%以上，被行政院列「中度管理」縣市，中央還要求縣政府減債控管！主計長卻「反而建議宜蘭縣政府以舉債因應缺口」，此與中央財政紀律政策大相逕庭，縣府已經沒有舉債空間，難以舉債支應。

針對主計長建議宜蘭縣縮減年度預算歲出，縣府表示，將直接衝擊6大社福津貼、教育經費、警消超勤加班費、縣府人事薪資及民生服務，就連縣府既定的「重大建設也將面臨停擺」，嚴重打擊地方發展！

林茂盛強調，此次被暫緩撥付的補助款中，包含平衡預算補助約20億元及教育、社福、經濟服務支出約5億元，是縣府年度總預算中不可或缺的財源。宜蘭縣明年度309億總預算，其中普通統籌分配稅款及一般性補助款超過五成，今遭逢主計總處刪減補助27%，衝擊財政；何況近期縣府也陸續接獲教育部通知，大幅調降計畫型補助款，由原來89%降至45%，縣府還必須靠縣款補足。

林茂盛籲請主計總處理解宜蘭縣財政困難與實際需求，立即停止緩撥措施，儘速恢復原本核定的一般性補助款，讓縣府穩定民生服務與重大建設，確保縣政順利運作、保障縣民權益。

宜蘭 林茂盛 補助款

延伸閱讀

今年經濟成長率「保三」？主計長認了「有點困難」

對等關稅烏雲籠罩 主計長：今年經濟成長率保3有困難

財長：台美關稅談判以產業競爭力為前提 未涉匯率

未通過政院版特別條例提覆議？ 主計長陳淑姿：上級決定

相關新聞

減少25億補助可用借債填補缺口？ 宜縣府抗議中央主計長

針對行政院主計總處主計長昨天在立法院指出，暫緩撥付宜蘭縣政府114年度一般性補助款25億餘元，縣府可以透過縮減歲出預算甚...

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起「仁來瘋」熱潮。宜蘭縣致力爭取無汙染高科技產業進駐，縣議員認為宜蘭科學園區的環境景觀都很好...

地震、颱風致蘇花土石易崩落 縣府疏濬石公溪8萬土石

台鐵北回線小清水溪橋西正線去年403強震土石崩落、颱風豪大雨夾帶土石沖毀，蘇花路廊也常被土石淹沒受阻。為確保花蓮聯外交通...

南迴藝術季今年只剩2件作品呈現 民眾抱怨「沒看頭」

南迴藝術季即將到來，但疑因民眾素養及作品易受颱風破壞等問題，今年裝置創作品僅有2件，引來民眾哀號。台東縣府文化處表示，主...

基隆焚化爐擬改採ROT合約 民代憂招商沒吸引力

基隆天外天焚化爐使用約20年，部分設備及零件老舊，委外操作合約將於明年3月到期，市府花2千萬元評估設備改善項目，擬把BO...

台東4千萬元沉箱 議員：7年放到快壞、浪費公帑

台東卑南溪出海口2座數百公噸、總造價4千餘萬元的沉箱完工後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，原訂上個月安置定位，但礙於技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。