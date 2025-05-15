快訊

喜傑獅「1讚折1元」反悔告329名顧客 律師見最新聲明慘了：會坐牢

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭科學園區扣除標準廠房及目前已進駐的自建廠房，尚有20公頃土地可供利用。本報資料照
宜蘭科學園區扣除標準廠房及目前已進駐的自建廠房，尚有20公頃土地可供利用。本報資料照

輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起「仁來瘋」熱潮。宜蘭縣致力爭取無汙染高科技產業進駐，縣議員認為宜蘭科學園區的環境景觀都很好、生活機能佳、水電沒問題，今天要求縣府積極透過竹科反映，努力爭取輝達把AI研發中心設在宜科。

黃仁勳在今年 1 月的美國消費性電子展時表示，輝達在台灣現有辦公室過小，正在尋覓合適的總部地點，而輝達除了第一座AI研發中心，也預計設置第二座AI研發中心，以致於輝達新設總部和研發中心地點引發各地爭搶，面對黃仁勳此次來台，產業界密切關注他是否會透露一些明朗訊息。

縣議員謝燦輝與吳宏謀今天在議會質詢時指出，高科技人才重視工作環境與生活機能，竹科位於宜蘭的科學園區，投資環境相當好，附近天際線完整，沒有太高樓層，空氣好、視野景觀開闊，宜科水力沒問題，電力供應也沒問題，將來宜蘭科學園區附近的高鐵蓋成之後，往返大台北只要幾分鐘，方便不塞車，交通也沒有問題。

謝燦輝說，宜蘭科學園區扣除標準廠房及目前已進駐的自建廠房，尚有20公頃土地可供利用，而且附近的宜蘭大學城南基地26公頃土地，有利於產學合作，要求縣政府加速爭取AI研發中心進駐宜蘭，以利吸引下游相關產業跟著進來，帶動科技產業發展。

縣府計畫處表示，幾個月前縣府曾透過新竹科學園區管理局爭取輝達研發中心，當時竹科評估認為宜蘭科學園區以數位創意、通訊知識服務、研發產業、精密機械、生物科技等新興產業為發展主軸，打造完善生產環境，穩定供給水電，輝達公司建置研發中心案經評估後，符合宜蘭科學園區產業引進原則，竹科對此樂觀其成。

宜蘭科學園區生態景觀優美，高科技人才來到這裡工作上班很舒服。圖／沈姓讀者提供
宜蘭科學園區生態景觀優美，高科技人才來到這裡工作上班很舒服。圖／沈姓讀者提供
新竹科學園區管理局評估認為，輝達研發中心符合宜蘭科學園的區產業引進原則，對於爭取設立研發中心，樂觀其成。本報資料照
新竹科學園區管理局評估認為，輝達研發中心符合宜蘭科學園的區產業引進原則，對於爭取設立研發中心，樂觀其成。本報資料照

宜蘭大學 謝燦輝 輝達

延伸閱讀

剛好會來台北…邀請黃仁勳出席世壯運開幕？ 蔣萬安：有表達

輝達落腳台北市？蔣萬安：飯沒熟鍋蓋不要急著掀

輝達搶沙國大單！黃仁勳：AI如同電力網路不可或缺

00878配0.47元！16日最後買進、把握機會搭上黃仁勳快車：價差股息雙拿

相關新聞

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起「仁來瘋」熱潮。宜蘭縣致力爭取無汙染高科技產業進駐，縣議員認為宜蘭科學園區的環境景觀都很好...

地震、颱風致蘇花土石易崩落 縣府疏濬石公溪8萬土石

台鐵北回線小清水溪橋西正線去年403強震土石崩落、颱風豪大雨夾帶土石沖毀，蘇花路廊也常被土石淹沒受阻。為確保花蓮聯外交通...

南迴藝術季今年只剩2件作品呈現 民眾抱怨「沒看頭」

南迴藝術季即將到來，但疑因民眾素養及作品易受颱風破壞等問題，今年裝置創作品僅有2件，引來民眾哀號。台東縣府文化處表示，主...

基隆焚化爐擬改採ROT合約 民代憂招商沒吸引力

基隆天外天焚化爐使用約20年，部分設備及零件老舊，委外操作合約將於明年3月到期，市府花2千萬元評估設備改善項目，擬把BO...

台東4千萬元沉箱 議員：7年放到快壞、浪費公帑

台東卑南溪出海口2座數百公噸、總造價4千餘萬元的沉箱完工後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，原訂上個月安置定位，但礙於技...

基捷2階路線民調出爐藍樂觀其成 議長童子瑋批逼市民選邊站

基隆捷運第二階段路線八堵到基隆備受爭議，基隆市府今公布民調結果，65%民眾支持「捷運走安樂區麥金路方案」，27.5%民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。