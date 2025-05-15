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黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐
輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起「仁來瘋」熱潮。宜蘭縣致力爭取無汙染高科技產業進駐，縣議員認為宜蘭科學園區的環境景觀都很好、生活機能佳、水電沒問題，今天要求縣府積極透過竹科反映，努力爭取輝達把AI研發中心設在宜科。
黃仁勳在今年 1 月的美國消費性電子展時表示，輝達在台灣現有辦公室過小，正在尋覓合適的總部地點，而輝達除了第一座AI研發中心，也預計設置第二座AI研發中心，以致於輝達新設總部和研發中心地點引發各地爭搶，面對黃仁勳此次來台，產業界密切關注他是否會透露一些明朗訊息。
縣議員謝燦輝與吳宏謀今天在議會質詢時指出，高科技人才重視工作環境與生活機能，竹科位於宜蘭的科學園區，投資環境相當好，附近天際線完整，沒有太高樓層，空氣好、視野景觀開闊，宜科水力沒問題，電力供應也沒問題，將來宜蘭科學園區附近的高鐵蓋成之後，往返大台北只要幾分鐘，方便不塞車，交通也沒有問題。
謝燦輝說，宜蘭科學園區扣除標準廠房及目前已進駐的自建廠房，尚有20公頃土地可供利用，而且附近的宜蘭大學城南基地26公頃土地，有利於產學合作，要求縣政府加速爭取AI研發中心進駐宜蘭，以利吸引下游相關產業跟著進來，帶動科技產業發展。
縣府計畫處表示，幾個月前縣府曾透過新竹科學園區管理局爭取輝達研發中心，當時竹科評估認為宜蘭科學園區以數位創意、通訊知識服務、研發產業、精密機械、生物科技等新興產業為發展主軸，打造完善生產環境，穩定供給水電，輝達公司建置研發中心案經評估後，符合宜蘭科學園區產業引進原則，竹科對此樂觀其成。
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