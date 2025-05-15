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地震、颱風致蘇花土石易崩落 縣府疏濬石公溪8萬土石
台鐵北回線小清水溪橋西正線去年403強震土石崩落、颱風豪大雨夾帶土石沖毀，蘇花路廊也常被土石淹沒受阻。為確保花蓮聯外交通安全，縣府推動石公溪土石疏濬工程，目前疏濬8萬5589立方土石，工程進度約47.55%，預計8月完工，有望將降低天災因素造成蘇花段鐵、公路中斷情形，保障用路人生命安全。
縣長徐榛蔚表示，去年地震造成石公溪上游土石鬆動，加上後續的豪大雨導致土石崩落，造成蘇花公路中斷。縣府向經濟部爭取疏濬工程經費，並自今年1月開始推動，目前工程進度優於預期，預計8月完工，將河道淤積土石清除，保障蘇花公路、鐵路來往鄉親通行安全。
縣府指出，匯德隧道口因地震造成石公溪集水區崩塌，許多礦石岩塊及土砂堆積在坡面與河道內，再加上去年凱米颱風、康芮颱風侵襲造成淤積更嚴重，使石公溪上方及蘇花公路上邊坡土石大片崩落，影響下游小清水溪及小清水橋，也讓蘇花公路與相鄰的鐵路因土石坍崩中斷，威脅花蓮重要交通命脈。
縣府表示，本工程由經濟部水利署補助委託花蓮縣政府辦理，疏濬範圍為石公溪河段共計1.9公里，分為A、B、C區，目前疏濬A+C區，A區為舊礦場遺址平台1K+420m至1K+900m，C區為匯德隧道口旁0K+000m至0K+260m，計畫將清理總數18萬立方。
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