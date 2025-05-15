南迴藝術季今年只剩2件作品呈現 民眾抱怨「沒看頭」

南迴藝術季即將到來，但疑因民眾素養及作品易受颱風破壞等問題，今年裝置創作品僅有2件，引來民眾哀號。台東縣府文化處表示，主要作品量能已達飽和，將朝更優化呈現。

文化處長李吉崇指出，若加上今年2件新裝置藝術作品，南迴地區將超過20件以上，這個量已經達到一個飽和程度，因此，從新思考藝術季呈現模式，把最好最美留給民眾。

縣府自2018年辦理「南方以南」南迴藝術季活動以來，歷屆不少國內外藝術家所創作的裝置藝術作品都成為焦點，吸引大批遊客前來南迴4鄉觀光旅遊，成功打響活動品牌。

不過，原本每年都有7、8件以上的創作品，今年卻傳出僅有2件，外界傳言主要是民眾缺乏藝文素養，以及作品大多設置海岸邊易遭颱風大浪沖毀，未展出先消失有關，消息傳出民眾錯愕。

「只有2件根本沒看頭！」南迴在地居民說，之前的作品都已經看過，沒有新鮮感，很難吸引遊客。此外，達仁鄉公所直言，少了南迴藝術季光環，勢必影響暑假旅遊旺季的觀光業績。

另也有鄉民表示，作品減少，可能就是避免遊客發生意外，後續衍生不必要的麻煩，畢竟南迴藝術季辦理至今，就算作品旁都設立敬告牌示，仍發生至少3起以上的遊客受傷意外。

李吉崇表示，今年2件裝置藝術作品預計設置金峰鄉衛生所前和大武鄉大鳥休憩區旁的空地，基本不會再被海浪侵蝕，同時施工後的保險及巡查維管，都會把它做到好，民眾可敬請期待。