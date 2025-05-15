台東4千萬元沉箱 議員：7年放到快壞、浪費公帑

台東卑南溪出海口2座數百公噸、總造價4千餘萬元的沉箱完工後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，原訂上個月安置定位，但礙於技術問題仍未解決，且廠商也打算解約，恐成為縣府另一沉重負擔，多名議員昨批縣府工程管控不佳，浪費公帑。

縣府農業處長許家豪說，富岡漁港海堤下當初壞掉的2座沉箱有所謂的巨積混凝土，廠商原以為可以輕易打掉，卻發現非常困難，所以原本設計水深到負16公尺，後來只能挖到負12公尺，加上多次受海象不佳影響，基座工程無法順利進行。目前除和廠商協議解約，也持續清除漁港水底障礙物，及將這2座沉箱放置在原定點，尋求解套，相關計畫可望於明年完成。

2015年蘇迪勒颱風肆虐，吹壞台東富岡漁港堤防，縣府向中央爭取7億多元整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重達逾百噸的沉箱，1座沉箱造價2千餘萬元，但做好到現在擱置7年，仍處於待拖狀態。

議員古志成昨天質詢，指沉箱做好已過了7年，縣府每年都說「預計明年完成」，但依舊原封不動，這表示工程控管有問題，且2座新造的沉箱已放到快壞掉，萬一今年颱風來襲，沉箱沉沒了，豈不是浪費公帑？

議員董昌華、王姷力表示，當初設計就該先預估可能面臨的困難點，並提出解方，不能因為工程遇到瓶頸就推給廠商，縣府要更積極解決，而不是能拖就拖。