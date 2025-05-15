基隆焚化爐擬改採ROT合約 民代憂招商沒吸引力

基隆天外天焚化爐使用約20年，部分設備及零件老舊，委外操作合約將於明年3月到期，市府花2千萬元評估設備改善項目，擬把BOT合約改為ROT合約。議員擔心如無法順利招商，恐釀空窗期無法收垃圾造成「垃圾大戰」。環保局長馬仲豪說，如果無法完成招商，將先以短期操作合約因應，不會有垃圾大戰。

天外天焚化廠區面積3.4公頃，設置2組爐床，每天處理容量600公噸。焚化爐BOT興建案在2005年2月間完工，3月委由信鼎環保技術服務公司接廠操作管理服務。委外操作合約明年3月到期，環保局已展開製作ROT招商計畫書等作業。

環保局在議會業務報告，說明將以ROT促參案方式招商操作，先完成焚化爐現狀的先期計畫與可行性評估，議員擔心原合約明年3月就到期，環保局要有因應之道，避免明年出現停收垃圾空窗期或被迫送外縣市。

議員韓世昱說，改成ROT廠商要投入改善建設經費，招商不易，如果沒有人標，基隆每天垃圾量很驚人，擔心會無處可去，為免發生垃圾大戰，一定要提早因應，也建議將智誠里、禮儀里、東信里納入1.5公里範圍回饋對象。

議員何淑萍表示，如果招商不順，要趕快以其他方式招標或找其他縣市協助，ROT後地方回饋範圍應檢討，道路損害也要處理。