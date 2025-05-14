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聯電創辦人曹興誠批低等爬蟲類思維 林沛祥反擊：遺憾、德不配位

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
曹興誠今批林沛祥邊緣人說法是低等爬蟲類思維， 林沛祥表示尊重，但反擊曹遺憾、德不配位。記者游明煌／攝影
曹興誠今批林沛祥邊緣人說法是低等爬蟲類思維， 林沛祥表示尊重，但反擊曹遺憾、德不配位。記者游明煌／攝影

反共護台志工聯盟舉辦搶救基隆今天大車掃，進行連署最後衝刺，針對立委林沛祥「社會邊緣人」說法，聯電創辦人曹興誠表示，林沛祥以這種侮辱志工的話，代表他還停留在「低等爬蟲類」的思維，還沒進化到民主社會。林沛样回應尊重曹言論自由，但感到遺憾、德不配位。

今天下午參加大車掃包括聯電創辦人曹興誠、基隆絕沛領銜人陳青逸、民進黨團總召張之豪、市議員鄭文婷等人，警方前導繞行基隆市區。

曹興誠受訪表示，林沛祥講自己Top 1%的人，辦罷免的志工是邊緣人，代表林的思維還是舊時代的爬蟲類思維，大家要捍衛自由，不願意再退回去爬蟲社會，這就是要罷免的理由。

林沛样對此回應說，尊重曹興誠的言論自由，但感到遺憾、德不配位。林並表示，基隆人在經歷過上次的謝國樑罷免案已經夠累了，需要喘息的空間，他會站出來，守護基隆這座城市，在國會替基隆市民爭取更多建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，林沛祥「邊緣人」說法引發很多基隆人不滿，連署數往上衝。張之豪上車拿著麥克風向市民拜託，利用最後一周出門連署，去年罷免在基隆開始，今年大罷免在基隆畫下句點，這就是善的循環。

曹興誠今批林沛祥邊緣人說法是低等爬蟲類思維， 林沛祥表示尊重，但反擊曹遺憾、德不配位。記者游明煌／攝影
曹興誠今批林沛祥邊緣人說法是低等爬蟲類思維， 林沛祥表示尊重，但反擊曹遺憾、德不配位。記者游明煌／攝影

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