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基捷2階路線民調出爐藍樂觀其成 議長童子瑋批逼市民選邊站

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨議長童子瑋質疑問題誘導式設計，應先到各地進行政策說明會才是負責任作法，而不是直接要市民選邊站。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨議長童子瑋質疑問題誘導式設計，應先到各地進行政策說明會才是負責任作法，而不是直接要市民選邊站。圖／童子瑋辦公室提供

基隆捷運第二階段路線八堵到基隆備受爭議，基隆市府今公布民調結果，65%民眾支持「捷運走安樂區麥金路方案」，27.5%民眾支持「拆台鐵換捷運方案」。國民黨市議會黨團表示樂觀其成。民進黨議長童子瑋質疑問題誘導式設計，應先到各地進行政策說明會才是負責任作法，而不是直接要市民選邊站。

基隆捷運第一階段南港到八堵，第二階段八堵到基隆市區路線仍未定案，被視為下屆民進黨市長人選的童子瑋主張「台鐵換捷運」，謝國樑不贊成，認為捷運和鐵路要共存規畫。

市長謝國樑對此民調結果表示，會重視多數民眾的意願，將把握時間做出最適合在地需求的路廊規畫。

童子瑋回應表示，如果只是結果論的民調，基本上是沒有參考價值，截至目前，他的助理跟市政府索取這份資料的全面狀況及調查問題，都還沒收到資料，這是很難有辦法判斷的，因為這兩個方案的利弊得失，對一般市民來說，並沒有這麼好想像，結果當然就不一定精準。

童子瑋並說，這份調查內有沒有揭露兩個方案的工程時間跟工程費用差異，或是過程當中可能會遇到的狀況，問題有沒有誘導的設計之嫌。比較負責任的做法是先到各地進行政策說明會，讓市民拿到完整的資訊，多看才能多比較，而不是直接要市民選邊站。

童子瑋說，他一直堅持基隆捷運一次到位，就是因為這段時間以來，主導性完全在新北市，而基隆的權益就受損了，呼籲市政府不要總是想用簡單的方法來處理複雜的問題，一步一腳印踏實進行，民調的答案才能反映基隆市民真正的心聲。

國民黨基隆市議會黨團書記長曾紀嚴說，基隆捷運第二階段若要從八堵直接進市區，勢必只能取代台鐵路廊，廢除台鐵不符合基隆民眾通勤需求，但最後仍回歸專業評估。

副書記長俞叁發表示，安樂區人口數已超過8萬人，屬全市之冠，未來若基捷第二階段可以進入安樂區，更能服務安樂區不斷增加的廣大人口，發揮最大效益，樂觀其成。

議員秦鉦指出，進安樂區經專業評估才增加大約500公尺，進入安樂區後，配合大量移入人口，加上市府提到的聯合開發，相信有最大的助益。

鄭愷玲表示，若第二階段能順利進入安樂區，既不會與台鐵路廊重疊，更帶動安樂區的人口數與產業發展，讓安樂區包括麥金路沿線、安樂社區、國家新城等人口相當多的區域，都可以共同受惠。

基隆市府今公布民調結果，65%民眾支持「捷運走安樂區麥金路方案」，27.5%民眾支持「拆台鐵換捷運方案」。圖／基隆市政府提供
基隆市府今公布民調結果，65%民眾支持「捷運走安樂區麥金路方案」，27.5%民眾支持「拆台鐵換捷運方案」。圖／基隆市政府提供

台鐵 基隆捷運 童子瑋

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