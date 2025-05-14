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宜蘭因多雨才不適合YouBike？ 縣府允諾評估試辦可行性

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭oBike共享單車於2018年6月停止營運後，街頭仍四處遺留廢棄自行車，縣政府環保局拖吊收拾殘局。圖/環保局提供
宜蘭oBike共享單車於2018年6月停止營運後，街頭仍四處遺留廢棄自行車，縣政府環保局拖吊收拾殘局。圖/環保局提供

宜蘭至今沒有YouBike，遊客抱怨短距離移動不便，縣府以過去推oBike慘敗經驗，認為宜蘭多雨不適合YouBike，但今天卻遭縣議員拿汐止的降雨數據做比對，質疑為何汐止能、宜蘭不能？台東也在去年底推YouBike；代理縣長林茂盛允諾將針對天候及遊客人口變化，縣府重啟評估試辦可行性。

宜蘭曾於2017年率先引進無樁式共享自行車oBike，在宜蘭市及羅東火車站、轉運站附近投放540輛，但因沒有車柱借還，雖然方便，卻造成亂停亂放，街道景觀及交通秩序大亂，推動1年多後oBike停止宜蘭市場，2019年才把殘局收拾完畢。

宜蘭在地接駁交通不便，尤其雙北遊客來到宜蘭，疑問為何沒有YouBike？這同時也是導致遊客開車到宜蘭，雪隧塞車的原因之一。對於推動YouBike，縣府幾年前評估以「年均降雨200天導致設備耗損」、「觀光導向使用率低」、「年營運成本7500萬過高」三大理由擱置。

縣議員黃惠慈今天質詢時根據中央氣象局114年統計，宜蘭市日降雨量未達1毫米天數佔63%，且多數降雨集中在夜間；新北市汐止區全年降雨247天，成功營運YouBike2.0，宜蘭市全年降雨155天，質疑為何無法推動？

黃惠慈又說，縣府擔心「71.63%使用者為觀光客導致平日閒置」，卻忽略兩大趨勢，包括國旅平日化，宜蘭平日遊客佔比已從2018年32%提升至41%；通勤轉型，疫情後遠距工作者增加，短程接駁需求成長23%。

針對縣政府評估「建置60站需要1.2億元」，黃惠慈比較去年台東縣建置30站，僅花費4200萬元，主要原因在於台東採用模組化車柱降低單站成本38%、與台電合作路燈共桿設置節省電力布線費用、使用再生鋁合金車架每輛車成本減少5200元。

黃惠慈強調，時空背景環境都已不同，宜蘭應可試辦YouBike，她要求縣府兩個月內成立「公共自行車推動小組」納入學者與社區代表，今年底前完成宜蘭市30站試辦可行性報告，明年度預算編列2000萬元採購智慧車柱。

代理縣長林茂盛表示，縣府相關局處將會針對遊客人口增加、降雨氣候改變等最新資料重啟評估，再根據評估結果，內部研議能否在明年編列預算推動YouBike。

宜蘭oBike共享單車於2018年6月停止營運後，街頭仍四處遺留廢棄自行車，縣政府環保局拖吊收拾殘局。圖/環保局提供
宜蘭oBike共享單車於2018年6月停止營運後，街頭仍四處遺留廢棄自行車，縣政府環保局拖吊收拾殘局。圖/環保局提供
宜蘭縣政府認為宜蘭多雨，不適合推動YouBike，但縣議員黃惠慈拿出各項比對數字，要求縣府重啟評估試辦的可行性。圖／翻攝自議會直播系統
宜蘭縣政府認為宜蘭多雨，不適合推動YouBike，但縣議員黃惠慈拿出各項比對數字，要求縣府重啟評估試辦的可行性。圖／翻攝自議會直播系統
宜蘭曾在2017年推動oBike，因為無樁式沒有車柱借還，雖然方便停放，卻也容易造成到處亂停。本報資料照
宜蘭曾在2017年推動oBike，因為無樁式沒有車柱借還，雖然方便停放，卻也容易造成到處亂停。本報資料照
宜蘭縣曾在2017年推動oBike，因為無樁式沒有車柱借還，造成到處亂停，釀成街道景觀大災難。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭縣曾在2017年推動oBike，因為無樁式沒有車柱借還，造成到處亂停，釀成街道景觀大災難。圖／宜蘭市公所提供
黃惠慈議員提出3訴求，請縣府成立「公共自行車推動小組」，今年底前完成宜蘭市30站試辦可行性報告，明年編列預算採購智慧車柱。圖／翻攝自議會直播系統
黃惠慈議員提出3訴求，請縣府成立「公共自行車推動小組」，今年底前完成宜蘭市30站試辦可行性報告，明年編列預算採購智慧車柱。圖／翻攝自議會直播系統

YouBike 台東 宜蘭

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