基捷二階路線民調出爐 65%支持麥金路方案 27%廢鐵換捷

基隆捷運第二階段路線八堵到基隆怎麼走目前尚未定案，但出現市長謝國樑與議長童子瑋不同調的情況，基隆市政府今天公布民調結果，65%民眾支持「捷運走安樂區（麥金路）方案」，27.5%民眾支持「拆台鐵換捷運方案」。市長謝國樑表示，會重視多數民眾的意願，將把握時間做出最適合在地需求的路廊規畫。

基隆捷運第一階段南港到八堵，第二階段八堵到基隆市區路線仍未定案，路線如何規畫地方仍有爭議，市府已委託專業單位進行可行性評估。童子瑋主張「台鐵換捷運」，謝國樑不贊成童說法，認為捷運和鐵路要共存規畫。

市府交通處長陳耀川表示，團隊日前請民調公司針對全市七個行政區共1200位民眾進行電話訪談，經統計有78%的民眾贊成捷運要延伸至基隆車站；其中，再詢問「若基隆捷運要從八堵延伸到市區，第一種路線是「拆台鐵換捷運」及第二種路線「捷運走麥金路並保留台鐵」兩種捷運路線方案，您比較贊成哪種方案？」

調查結果顯示，有65%的多數民眾支持「捷運走安樂區（麥金路）方案」，27.5%民眾表達「拆臺鐵換捷運方案」。

陳耀川說明，捷運路網規畫方案除了參考相關民眾意願外，也會盤點全市重大建設計畫與潛力發展區，包含城市發展願景、都市整體公共運輸規畫、路網分期發展計畫、土地發展構想、預估經費與工程期程等內容；後續將邀請中央機關及專家學者共同審查，客觀且務實地評估各種可能的方案，廣納各界意見滾動檢討，做出最適合基隆發展的最適方案。

謝國樑表示，會重視多數民眾的意願，市府將把握時間做出最適合在地需求的路廊規畫，接續完成捷運延伸至基隆市區可行性，讓基隆市區真正地涵蓋在大台北首都圈的捷運路網內，帶動基隆「港灣經濟」。

行政院去年1月核定基隆捷運第一階段南港至八堵，依據該綜合規畫報告，因為八堵至基隆市區之路段受地形限制，僅現有台鐵路廊能供軌道系統布設，若同時提供台鐵及捷運服務所需路權，將涉及用地拆遷或降低服務容量，也不利於兩系統永續經營。基隆市府於去年爭取中央補助經費，並依交通部指示，先完成基隆市的捷運整體路網規畫後，再辦理第二階段路線八堵到市區可行性研究。

該份民調執行單位為中華資料採礦協會，民調對象以基隆市年滿18歲以上的民眾，從今年3月7日至3月16日連續10日，有效問卷為1200份，最大抽樣誤差在百分之2.83。