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台東市冒蟑螂大軍 專家研判天氣高溫潮濕引發

中央社／ 台東縣14日電
台東市國際地標昨晚爆發大量蟑螂，遊客閃躲邊跳邊尖叫，市區多處道路也傳出蟑螂比往常多；專家表示，因近日忽高溫又下雨潮濕，導致蟑螂大量聚集。示意圖／ingimage
台東市國際地標昨晚爆發大量蟑螂，遊客閃躲邊跳邊尖叫，市區多處道路也傳出蟑螂比往常多；專家表示，因近日忽高溫又下雨潮濕，導致蟑螂大量聚集。示意圖／ingimage

台東市國際地標昨晚爆發大量蟑螂，遊客閃躲邊跳邊尖叫，市區多處道路也傳出蟑螂比往常多；專家表示，因近日忽高溫又下雨潮濕，導致蟑螂大量聚集。

台東海濱公園國際地標1前年受颱風重創，外層藤編外皮破損、主體鋼筋裸露。台東縣政府進行修繕並結合燈光藝術，今年2月底重新推出「2025繁星光影」展演，以中央球型建築主體打造「繁星之境」，運用燈光與科技演繹台東特色圖騰，兩側坡道則設置色彩繽紛「光織廊道」。

開展至今吸引不少遊客，但昨天晚間遊客發現國際地標蟑螂大爆發，四處爬行，女孩子發現腳踩踏到蟑螂時，邊尖叫邊跳動，高喊「救命」、「噁心」；不過也有遊客不怕蟑螂，邊走邊談笑，繼續欣賞燈光美景。

根據台東社群網站貼文，不僅國際地標，昨晚台東市區道路也有異常多蟑螂從水溝、下水道跑出來，在庭院四處爬行。

國立台東大學生命科學系副教授呂佩倫接受媒體聯訪表示，近期天氣悶熱潮溼，高溫環境使蟑螂活躍度上升，加上地震頻繁、部分品種具趨光性，綜合因素可能導致蟑螂大量聚集。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，將派員至現場處理，並持續加強清潔與消毒作業，盼儘速恢復乾淨、舒適遊園環境；台東市公所與台東縣環保局表示，近日將安排水溝大消毒。

台東 蟑螂 高溫

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