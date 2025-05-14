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基隆焚化爐操作明年初到期 ROT招商不順民代憂垃圾大戰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆焚化爐操作明年初到期，ROT招商不順，民代憂垃圾大戰。本報資料照門
基隆焚化爐操作明年初到期，ROT招商不順，民代憂垃圾大戰。本報資料照門

基隆天外天焚化爐使用約20年，部分設備及零件老舊，委外操作合約將於明年3月到期，市府花2千萬元評估設備改善項目，並擬把BOT合約改為ROT合約。多名議員擔心如無法順利招商，恐釀空窗期無法收垃圾造成「垃圾大戰」。環保局長馬仲豪說，如果無法完成招商，將先以短期操作合約因應，不會有垃圾大戰。

天外天焚化廠區面積3.4公頃，設置2組爐床，每日處理容量600公噸。這座焚化爐BOT興建案在2005年2月間完工，3月委由信鼎環保技術服務公司接廠操作管理服務。委外操作合約明年3月到期，環保局已展開製作ROT招商計畫書等作業。

環保局昨天在議會業務報告時表示，將以ROT促參案方式招商操作，需要先完成焚化爐現狀的先期計畫與可行性評估，議員擔心原合約明年3月就到期，要求環保局有因應之道，避免明年出現停收垃圾空窗期或被迫送外縣市。

議員韓世昱說，改成ROT廠商要投入改善建設經費，招商並不容易，如果明日初沒有人標，基隆每天的垃圾量很驚人，擔心會不會無處可去，為免發生垃圾大戰，一定要提早因應，也建議將智誠里、禮儀里、東信里納入1.5 公里範圍回饋對象。

議員何淑萍表示，如果明年無法順利招商，要趕快以其他方式招標或找其他縣市協助，ROT後地方回饋範圍應檢討，道路損害也要處理。

環保局長馬仲豪說，因部分設備及零件老舊影響效能，去年到今年先共編2000萬元進行整改項目評估，盤點設備汰換項目及進度，後續焚化爐操作合約改採促參案方式招商。但完成操爐合約的招商，必須要完成招商的先期計畫，進行焚化爐現況的清點及盤點，以及現況效能評估，預估可能來不及在明年合約到期前完成。

馬仲豪指出，在招商完成前，目前已規畫1到3年的短期操爐合約因應，不會造成民眾的困擾，讓焚化持續運作收垃圾，不會出現停收的「垃圾大戰」問題。

焚化爐 環保局長 議員

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