宜蘭「好生活柑仔店」不賣只換 長者瘋狂換點數讓企業看到亮點

民眾喜愛集點換贈品，老人家也可以。宜蘭縣府為吸引長者走出家門，推出促進健康「好生活柑仔店」，這間柑仔店不賣東西，只接受老人家的健康點數換物資，計畫執行3年多來，榮獲天下城市治理卓越獎社會進步組首獎，縣議員今天質詢時要求縣府促進民間參與，讓愛擴大循環。

國內歷經疫情衝擊，很多長者健康走下坡，陸續出現失智，失能等症狀，縣政府社會處覺得這樣不行，3年多前想到一套可以顧健康、吸引長者走進社區的「健康存錢筒・愛的零用金」專案計畫，縣議員沈志弘及游吉祥等人今天質詢該計畫成效。

社會處長林蒼蔡表示，長者只要踏入全縣154處社區照顧關懷據點與8處醫事巷弄長照站上課、運 動、量血壓就能領到點數，例如參加延緩失能課程可獲3點、健康講座2點，滾動式檢討集滿點數就能向「柑仔店」兌換香皂、衛生紙、洗衣等用品。

林蒼蔡說，執行計畫第一年4000多人，到目前已經近萬人參與，「柑仔店」是一輛載滿物資行動車，以公務箱型車改裝成一格格的展示架，各種日用品都標註著兌換點數，車輛巡迴各社區據點「不賣東西，只吃點數」，長者最愛用點數換衛生紙，10天進貨200箱，可換出1600串衛生紙。

柑仔店的聚眾效果太好，警方也會透過這個管道宣傳高齡防詐，該項花費不多、效益高的計畫，去年以小兵立大功之姿，角逐天下城市治理卓越獎，一舉拿下社會進步組的首獎。