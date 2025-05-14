花蓮民政處長明良臻查水表案遭起訴 縣府相信清白：依法執行職務

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁第一階段時，縣府民政處長明良臻涉嫌要求戶政人員登門查對罷免資料，引發「查水表」爭議，今遭檢方依違反個資法起訴。縣府回應說，相信同仁是依法執行職務，沒有不法侵害人民權益，或洩漏個資不法意圖，目前明良臻停職中。民進黨縣議員則要求明下台負責。

罷免傅崐萁的公民團體2月3日送2千多份的罷免一階段提議書到中選會，依據查對規定，戶政人員僅需在電腦系統上，查對戶籍及身分資料正確與否即可，不需把提議書帶出門查對，但5日有民眾遇到花蓮戶政事務所的公務員登門訪查，詢問是否親自簽署提議書，質疑查水表，檢方接獲檢舉偵辦。

明良臻涉嫌要求戶政人員登門查對資料，花蓮市戶政事務所主任鍾威霆，與副處長暨花蓮縣選委會總幹事吳俊毅則因明的要求，也涉犯個資法，檢方依法對3人提起公訴。

縣府行研處長陳建村回應，縣府要重申，公務人員執行公務要遵守的法令相當的多，包括行政程序法、選舉罷免法等，相信同仁都是依法執行職務；維護民主法治，選舉罷免的正確性，特別是在防堵虛假的連署，這是每個第一線公務人員的天職，在整個過程中，相信3人都沒有不法侵害人民權益，或洩漏個資不法意圖。

陳建村表示，希望各界關於此事不要用政治的立場、觀點無限上綱，也希望司法能盡速還給3人清白，給予在法律程序上公正待遇，任何人在受有罪判決確定前，都應該被推定為無罪，這是刑法追求最高的立場。因為還沒有看到起訴書，等收到起訴書全文後，會再做進一步的研究。

針對民政處長是否有停職處分，陳建村說，目前依法就是在停職的狀態中，那縣府也已經指派李葳代理民政處長。

民進黨縣議員胡仁順表示，當時查水表事件吵得沸沸揚揚，依據檢方起訴書顯示明良臻利用職權，來欺壓、要脅基層公務員做出違法行為，甚至讓花蓮鄉親行使公民權時，感受到壓力而心生畏懼，他認為縣府應該立即將明良臻撤職，明良臻愧對職務也應自行請辭。