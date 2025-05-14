快訊

大谷翔平的力量來自每天睡10小時？醫：睡眠「先著重量」再來談品質

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

聽新聞
0:00 / 0:00

台東2顆4千萬元「沉箱」恐付諸流水 議員批：浪費公帑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東卑南溪出海口2座數百公噸造價4千餘萬元的「沉箱」，製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，原定上個月預計將沉箱安置定位，但礙於技術問題仍未解決，且廠商也打算解約，沉箱恐將成縣府另一沉重負擔。記者尤聰光／攝影
台東卑南溪出海口2座數百公噸造價4千餘萬元的「沉箱」，製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，原定上個月預計將沉箱安置定位，但礙於技術問題仍未解決，且廠商也打算解約，沉箱恐將成縣府另一沉重負擔。記者尤聰光／攝影

台東卑南溪出海口2座數百公噸造價4千餘萬元的「沉箱」，製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，原定上個月預計將沉箱安置定位，但礙於技術問題仍未解決，且廠商也打算解約，沉箱恐將成縣府另一沉重負擔。多位議員在定期會上批縣府工程管控不佳，浪費公帑。

縣府農業處長許家豪表示，富岡漁港海堤下當初壞掉的那2顆沉箱有所謂的聚集混凝土，原本廠商以為可以輕易打掉，但卻非常難處理， 所以當初原來設計水深到負16米，後來一直挖只能挖到負12米，中間有非常多的那個變化，加上多次遇到海象不佳的影響，因此工程無法順利進行。

他說，沉箱安置技術層面的問題，國內廠商處理這項工程的能量不多，畢竟這是要和大自然對抗及搶時間，目前除了和廠商持續協議解約的問題外，也持續尋求新方案來解套，包括計畫把漁港水底障礙物繼續清除掉，以及將這2顆沉箱一樣放置原定點，預計明年可完成。

2015年蘇迪勒颱風把富岡漁港堤防打壞後，縣府向中央爭取7億多元經費整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重達逾百噸的沉箱，但做好到現在已經擱置7年，就一直在原地不動，至今仍待拖狀態，1座沉箱造價2千餘萬元。

今天議會定期會單位工作檢討報告，議員古志成質詢農業處表示，沉箱從做好至今已過了7年，縣府每年都說預計明年完成，但沉箱依舊在原地，這表示工程控管有問題，且2顆沉箱也快壞掉沉沒，萬一今年颱風又來侵襲，沉箱沒了豈不是浪費公帑，應該盡快解決。

另議員董昌華、王姷力表示，不能因工程遇到瓶頸就推給廠商，當初設計就該先預估面臨的困難點，並提出解方，而不是放在那邊就能拖就拖的心態，縣府要更積極解決，不然民眾一直看到沉箱到沉沒，實在觀感不佳。

台東縣政府花4千餘萬元在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重達逾百噸的沉箱，但做好到現在已經擱置7年，持無後續動作，多位議員在定期會上批縣府工程管控不佳，浪費公帑。記者尤聰光／攝影。
台東縣政府花4千餘萬元在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重達逾百噸的沉箱，但做好到現在已經擱置7年，持無後續動作，多位議員在定期會上批縣府工程管控不佳，浪費公帑。記者尤聰光／攝影。

富岡漁港 議員 農業處

延伸閱讀

習近平：貿易戰沒有贏家 出席中拉論壇 強調將與拉丁美洲啟動五大工程

河道人行道好窄公部門不能拓寛？ 中市府透露這原因…

新北汐止伯爵街道路塌陷封閉 修復工程需半年

桃園公共工程流廢標頻傳 市民活動中心最慘流標7次

相關新聞

台東2顆4千萬元「沉箱」恐付諸流水 議員批：浪費公帑

台東卑南溪出海口2座數百公噸造價4千餘萬元的「沉箱」，製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，原定上個月預計將沉箱安...

高鐵延伸宜蘭 宜蘭縣府拋與台鐵共構

高鐵延伸宜蘭建設進入二階環評，宜蘭代理縣長林茂盛昨表示，民眾擔心高鐵徵收用地切割良田，導致土地零碎化，縣府正請交通部評估...

門前馬路被買走 花蓮吉安鄉6戶居民被關9個月

花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前道路，被納都市計畫用地，黃姓地主搶先購地，再要求每戶以60萬元購買；住戶認為價格過高無法接受...

台鐵路線廢不廢？基捷路線 市長、議長不同調

基市府評估捷運整體路網及基捷第2階段路線，市長謝國樑傾向基捷從八堵經安樂區進市區，保留八堵至市中心鐵軌，創造更多聯合開發...

相隔5年...宜蘭警界再傳佳話！他首次報考就上分局長班

宜蘭礁溪分局副分局長羅偉倫參加警政署舉辦的分局長班考試，闖過警正班、分局長班兩階段筆試及面試，在激烈競爭中脫穎而出。宜蘭...

基市前民政處長涉嫌洩漏個資 議員發起代市民申請國賠

基市府民政處前處長張淵翔任內，涉嫌利用職權違法洩漏民眾個人資料，目前被收押中。市議員吳驊珈今天質詢時，象徵性的遞交國家賠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。