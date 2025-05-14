台東2顆4千萬元「沉箱」恐付諸流水 議員批：浪費公帑

台東卑南溪出海口2座數百公噸造價4千餘萬元的「沉箱」，製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，原定上個月預計將沉箱安置定位，但礙於技術問題仍未解決，且廠商也打算解約，沉箱恐將成縣府另一沉重負擔。多位議員在定期會上批縣府工程管控不佳，浪費公帑。

縣府農業處長許家豪表示，富岡漁港海堤下當初壞掉的那2顆沉箱有所謂的聚集混凝土，原本廠商以為可以輕易打掉，但卻非常難處理， 所以當初原來設計水深到負16米，後來一直挖只能挖到負12米，中間有非常多的那個變化，加上多次遇到海象不佳的影響，因此工程無法順利進行。

他說，沉箱安置技術層面的問題，國內廠商處理這項工程的能量不多，畢竟這是要和大自然對抗及搶時間，目前除了和廠商持續協議解約的問題外，也持續尋求新方案來解套，包括計畫把漁港水底障礙物繼續清除掉，以及將這2顆沉箱一樣放置原定點，預計明年可完成。

2015年蘇迪勒颱風把富岡漁港堤防打壞後，縣府向中央爭取7億多元經費整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重達逾百噸的沉箱，但做好到現在已經擱置7年，就一直在原地不動，至今仍待拖狀態，1座沉箱造價2千餘萬元。

今天議會定期會單位工作檢討報告，議員古志成質詢農業處表示，沉箱從做好至今已過了7年，縣府每年都說預計明年完成，但沉箱依舊在原地，這表示工程控管有問題，且2顆沉箱也快壞掉沉沒，萬一今年颱風又來侵襲，沉箱沒了豈不是浪費公帑，應該盡快解決。