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門前馬路被買走 花蓮吉安鄉6戶居民被關9個月

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前的道路，被新地主架鐵架阻擋進出，居民車輛9個月無法通行。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前的道路，被新地主架鐵架阻擋進出，居民車輛9個月無法通行。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前道路，被納都市計畫用地，黃姓地主搶先購地，再要求每戶以60萬元購買；住戶認為價格過高無法接受，黃竟用鐵架擋居民出入口長達9個月。鄉公所接獲陳情，依法拆除鐵架等障礙物，開罰地主36萬元。地主對外不回應。

這6筆土地是都市計畫道路用地，尚未徵收，去年7月被法院拍賣，地主以32萬餘元購得，事後卻要求住戶每戶付60萬元購回被拒，去年8月地主竟委託工人安裝圍籬，只留下60公分的空間供居民進出，車輛無法通行，住戶四處陳情求助。

依法道路上不能違規建設障礙物，鄉公所今年3月要求地主自行拆除，卻未獲回應；公所依規定移送行政執行署花蓮分署強制執行，本月6日由鄉長游淑貞監督拆除作業，清除障礙物。

鄉公所另表示，依都市計畫法第79條，去年8月28日及今年1月6日、3月13日三度裁罰地主6萬、12萬及18萬元，並要求地主恢復原狀，因逾期未拆除，強制拆除恢復原狀。

「被關了9個月，終於拆掉了。」葉姓住戶說，新地主設圍籬，僅留下約1人可通行的空間讓居民出入，造成大家很大的困擾。福興村長黃駿緯說，感謝鄉公所協助解決長期困擾居民問題。

游淑貞表示，鄉公所可體會居民困擾，依行政程序通知當事人自行拆除圍籬未果，依法執行公權力。

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