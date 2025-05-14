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台鐵路線廢不廢？ 基捷路線 市長、議長不同調

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
國民黨基隆市議員郭美秀支持基捷第2階段，走「主幹線」台鐵路廊進入市區，與基隆市長謝國樑過去的主張相左。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市議員郭美秀支持基捷第2階段，走「主幹線」台鐵路廊進入市區，與基隆市長謝國樑過去的主張相左。記者邱瑞杰／攝影

基市府評估捷運整體路網及基捷第2階段路線，市長謝國樑傾向基捷從八堵經安樂區進市區，保留八堵至市中心鐵軌，創造更多聯合開發資源，重申「台鐵不能廢」。議長童子瑋主張廢台鐵，基捷從八堵沿原鐵軌路廊進市中心。

國民黨市議員郭美秀昨附和童的見解，支持走「主幹線」進市區，謝回應，捷運若從安樂區進市中心，服務人口多，效益更高。

基隆捷運分兩階段推動，第1階段從北市南港到基隆八堵區已定案，負責興建的新北市政府已提報基本設計工程經費，由交通部與公共工程委員會審議中。

基捷第2階段從八堵進入市中心路線尚未定案，市府獲中央補助1950萬元，加上市府配合款550萬元，辦理全市捷運整體路網評估及將第2階段路線納入優先路線可行性研究，預計在本月提出期中報告，市府將邀專家學者審查，並舉辦說明會。

謝國樑昨在議會談基隆捷運藍圖，他說，捷運如果彎到安樂區再進市區，可協助安樂區居民，好像繞了一段路，但就路廊來說，軌道長度沒增加很多，增加500公尺就能服務安樂區居民，對基隆發展有助益。若從八堵到市中心台鐵路廊直接進入市區，缺點是要捨棄台鐵。

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