高鐵延伸宜蘭 宜蘭縣府拋與台鐵共構

高鐵延伸宜蘭建設進入二階環評，宜蘭代理縣長林茂盛昨表示，民眾擔心高鐵徵收用地切割良田，導致土地零碎化，縣府正請交通部評估頭城至礁溪段「高台鐵共構路廊」可行性，並把現有鐵道一併高架化。

鐵道局回應，過去也曾評估台鐵、高鐵共構路廊，若還要鐵道高架化，將面臨影響高鐵車速、拆遷範圍擴大和工程時間加倍3大問題，近期會函覆縣府。

環境部日前召開「高鐵延伸宜蘭」二階環評小組初審，場外正反兩派表達訴求，民眾也在網路掀論戰，尤其高鐵從頭城及礁溪進入宜蘭，只在宜蘭市停靠一站，對頭礁沿線兩鄉鎮居民衝擊相當大，土地遭嚴重切割，建議不如改建北宜直線鐵路。

縣議會昨總質詢，議員楊弘旻等人關切高鐵路廊。代理縣長林茂盛說，為反映對蘭陽平原衝擊，縣府8日去函交通部鐵道局朝「高鐵與台鐵路廊整合」規畫。

林茂盛表示，未來規畫興建高鐵延伸宜蘭、台62線瑞濱延伸宜蘭等計畫，交通路網分散且都北往南興建，各路廊都需徵收用地，造成國土切割零碎化，徵地易有抗爭，環團也有意見。

林茂盛說，宜蘭鐵路全線高架化是縣府的長期目標，未來如要等高鐵興建後再進行頭城鎮、礁溪鄉，恐會提高工程困難及費用增加。縣府拋出「一次規畫、完整建設」原則，建請鐵道局評估頭城至礁溪段高台鐵共線（共構）路廊可行性。

交通部鐵道局主秘陳慧君表示，依地方建議會面臨三問題，第一，台鐵路線彎繞，高鐵無法完全貼合，彎繞部分不拉直，車速會降低；其次，台鐵周邊建物密集處，若要高台鐵共構，拆遷範圍會更大；第三，台鐵頭城至礁溪段並未預留軌道給高鐵，若把現有鐵路高架化，需先做臨時軌及臨時站，待台鐵高架化，才能進行高鐵軌道建設，將花雙倍時間。