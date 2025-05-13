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相隔5年...宜蘭警界再傳佳話！他首次報考就上分局長班

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪分局副分局長羅偉倫（右）通過分局長班考試，礁溪分局長黃靖堯（左）與同仁貼紅榜祝賀。圖／警方提供
宜蘭礁溪分局副分局長羅偉倫（右）通過分局長班考試，礁溪分局長黃靖堯（左）與同仁貼紅榜祝賀。圖／警方提供

宜蘭礁溪分局副分局長羅偉倫參加警政署舉辦的分局長班考試，闖過警正班、分局長班兩階段筆試及面試，在激烈競爭中脫穎而出。宜蘭縣警界相隔5年後再度有人考上分局長班，實屬不易，礁溪分局同仁張貼紅榜，縣警局今天也發布新聞祝賀。

警政署這次辦理縣市政府警察局候用分局長班第18期甄試，參加甄試資格者除了個人品德、操守、學識外，尚需有內外勤主管的歷練，再經過「警正班」、「分局長班」兩階段的筆試、面試，未來才能擔當分局長重要警職。

40歲的羅偉倫是在地宜蘭人，警大畢業後從警18年，擔任過縣警局宜蘭分局巡官、派出所所長、督察員、保安科股長、公關科局員、婦幼隊副隊長、三星分局及礁溪分局副分局長等職，內外勤經歷豐富，待人謙和有禮。

縣警局肯定羅偉倫工作落實，認真積極，經常利用工作之餘挑燈苦讀，第一次報考分局長班就順利通過考試，實至名歸。

宜蘭 面試

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