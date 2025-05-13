基市前民政處長涉嫌洩漏個資 議員發起代市民申請國賠

基市府民政處前處長張淵翔任內，涉嫌利用職權違法洩漏民眾個人資料，目前被收押中。市議員吳驊珈今天質詢時，象徵性的遞交國家賠償申請書給市長謝國樑，希望市府負起責任，給予市民賠償。謝說，相關案件目前仍在司法偵查階段，靜待調查結束後，再行處理後續事宜。

吳驊珈表示，張淵翔接受調查時坦承利用職務之便，使用戶政系統個資協助罷免民進黨議員活動，這已是板上釘釘的事實。議員昨天要求謝國樑道歉，謝講了一堆，卻沒有任何承擔責任的作為，只會讓市民對市府團隊失去信任。

吳驊珈指出，現在就有市府可以做的事，因為依據個人資料保護法第28條，公務機關違法致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。