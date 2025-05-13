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基市前民政處長涉嫌洩漏個資 議員發起代市民申請國賠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員吳驊珈今天在議會表示，象市府有人洩漏個資，希望市府負起責任，給予市民賠償。圖／吳驊珈服務處提供
基隆市議員吳驊珈今天在議會表示，象市府有人洩漏個資，希望市府負起責任，給予市民賠償。圖／吳驊珈服務處提供

基市府民政處前處長張淵翔任內，涉嫌利用職權違法洩漏民眾個人資料，目前被收押中。市議員吳驊珈今天質詢時，象徵性的遞交國家賠償申請書給市長謝國樑，希望市府負起責任，給予市民賠償。謝說，相關案件目前仍在司法偵查階段，靜待調查結束後，再行處理後續事宜。

吳驊珈表示，張淵翔接受調查時坦承利用職務之便，使用戶政系統個資協助罷免民進黨議員活動，這已是板上釘釘的事實。議員昨天要求謝國樑道歉，謝講了一堆，卻沒有任何承擔責任的作為，只會讓市民對市府團隊失去信任。

吳驊珈指出，現在就有市府可以做的事，因為依據個人資料保護法第28條，公務機關違法致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。

吳驊珈認為，張淵翔違反個資法，造成市民權益受損，她要代表安樂區市民向市府提出國家賠償，歡迎民眾到她的服務處詢問，她會協助大家依法申請國賠，也希望謝國樑拿出肩膀，負起責任，給市民應有的賠償。

基隆市議員吳驊珈今天在議會，象徵性的遞交國家賠償申請書給市長謝國樑，因為市府有人洩漏個資，希望市府負起責任，給予市民賠償。圖／吳驊珈服務處提供
基隆市議員吳驊珈今天在議會，象徵性的遞交國家賠償申請書給市長謝國樑，因為市府有人洩漏個資，希望市府負起責任，給予市民賠償。圖／吳驊珈服務處提供

張淵翔 謝國樑 議員

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