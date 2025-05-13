聽新聞
0:00 / 0:00
基市前民政處長涉嫌洩漏個資 議員發起代市民申請國賠
基市府民政處前處長張淵翔任內，涉嫌利用職權違法洩漏民眾個人資料，目前被收押中。市議員吳驊珈今天質詢時，象徵性的遞交國家賠償申請書給市長謝國樑，希望市府負起責任，給予市民賠償。謝說，相關案件目前仍在司法偵查階段，靜待調查結束後，再行處理後續事宜。
吳驊珈表示，張淵翔接受調查時坦承利用職務之便，使用戶政系統個資協助罷免民進黨議員活動，這已是板上釘釘的事實。議員昨天要求謝國樑道歉，謝講了一堆，卻沒有任何承擔責任的作為，只會讓市民對市府團隊失去信任。
吳驊珈指出，現在就有市府可以做的事，因為依據個人資料保護法第28條，公務機關違法致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。
吳驊珈認為，張淵翔違反個資法，造成市民權益受損，她要代表安樂區市民向市府提出國家賠償，歡迎民眾到她的服務處詢問，她會協助大家依法申請國賠，也希望謝國樑拿出肩膀，負起責任，給市民應有的賠償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言