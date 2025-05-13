綠島新客輪禁載機車引民怨 東縣府：續與船公司協商

由航港局補助汰換的綠島客輪「天王星21號」，因公告不再受理機車登船，引發當地民眾不滿。台東縣議員王姷力要求縣政府正視。台東縣政府表示，會持續與船公司溝通。

綠島交通仰賴機車代步，歷來客輪多提供機車隨人運送服務。然而，新船「天王星21號」取代舊船「天王星號」投入營運後，所屬的船公司長杰航運公告，因新船空間與設備條件限制，無法載運機車，公告不再受理機車登船，綠島居民揚言到台東縣政府和船公司抗議。

台東縣議會目前進行定期大會，無黨籍綠島的縣議員王姷力今天質詢時表示，航線上舊船「綠島之星」持續提供機車托運服務，僅新船禁止，且船公司回覆「未來航港局補助船舶均不得載運機車」，將造成民眾極大不便，擔憂民生受影響。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正回答時表示，依「船舶法」及「客船管理規則」，客船不得載運燃油機車，也不得置放於甲板，過去因島上機車不足，船公司破例提供載運服務。如今機車數量充足，新船依規行事，縣府將持續與船公司協商，研擬替代方案。

王姷力強調，離島環境特殊，客輪托運機車行之有年，一旦喊停，只能仰賴每週2班次的貨輪，運能有限，呼籲法規應保留彈性，兼顧民生需求。