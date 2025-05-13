宜蘭鄉親狂賀張瑋麟當選加拿大國會議員 加國史上台裔議員第2位

年僅39歲的張瑋麟日前參與加拿大聯邦大選，打敗聯邦新民主黨黨魁，當選國會議員，成為加拿大國會史上的第二位台裔國會議員。消息傳出後，宜蘭老家鄉親開心狂賀，代理縣長林茂盛與宜蘭市長陳美玲前往張家貼紅榜，送上祝福與喜悅。

張瑋麟出生於宜蘭市，小時候跟著母親移民加拿大，勤奮好學，在加拿大完成高中學業後，出國進修取得澳洲墨爾本大學法律學士及英國牛津大學工商管理碩士學位，精通國際商務法，也擁有加拿大、澳洲律師資格。

這次他代表自由黨候選人參與國會大選，當選英屬哥倫比亞省本拿比中區國會議員。據了解，加拿大首位台裔國會議員是2011年在多倫多選區當選的保守黨議員梁中心，第二位就是出生於宜蘭的自由黨張瑋麟。

他的父親張愛國熱心地方事務，擔任宜蘭市大新里的鄰長，代理縣長林茂盛、市長陳美玲、大新里長侯佩婷等人昨天前往到張家貼紅榜。陳美玲大讚39歲的張瑋麟，一舉打敗聯邦新民主黨的黨魁駔勉誠，非常不容易，一路上堅持努力，恭喜成為加拿大的台裔國會議員，台灣之光、宜蘭之光。