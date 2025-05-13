同黨議員和市長謝國樑意見相左 主張基捷走主幹線進入市區

基隆捷運第2階段，基隆市議長童子瑋主張從八堵站沿台鐵路廊進入市中心，但市長謝國樑認為台鐵不能廢除。國民黨市議員郭美秀今附和童的見解，支持走「主幹線」進市區，謝回應，捷運若從安樂區進市中心，軌道會增加約500公尺，但服務人口更多，聯合開發資源也更多。

基隆捷運分兩階段推動，第1階段從台北市南港到基隆市八堵區已定案，負責興建的新北市政府已 提報基本設計工程經費，由交通部與公共工程委員會審議中。

基捷第2階段從八堵進市中心路線尚未定案，市府獲中央補助1950 萬元，加上市府配合款550萬元，辦理全市捷運整體路網評估及將第2階段路線納入優先路線可行性研究，預計本月提出期中報

告後，市府將邀請相關單位及專家學者審查，並舉辦民眾說明會，確保後續推動符合公共利益及城市發展需求。

基隆市議會定期會今天的議程是「市政總檢討」，郭美秀發言時說，希望基捷第2階段考慮從八堵「直接」到市中心，因為那是「主幹線」。市中心慢慢在美化，常常有活動，郵輪也在這裡，外木山也在附近，捷運到了市中心，要到中正區、安樂區、中山區都很便利。

謝國樑答詢時說，捷運如果彎到安樂區再進市區，可以協助安樂區居民。大家覺得好像繞了一段路，但其實就路廊來說，軌道長度並沒有增加很多，大概增加500公尺左右。以500公尺來說，能夠服務安樂區的居民，他認為還是對基隆市政有幫助。