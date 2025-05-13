中華育幼協會創辦人捐3千萬設花蓮站 助失家青少年自立

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）2020年在花蓮設置東區工作站，幫助失家青少年自立，卻因房東售房被迫搬離。創辦人洪錦芳利用獲獎的3000萬元獎金，在花蓮車站附近購買民宅，作為服務據點，提供12張床位及辦公空間，今天正式啟用。

CCSA創辦人暨秘書長洪錦芳表示，協會在全台北中南地區都設有工作站，23年來服務安置機構如育幼院、少年家園等，並在花蓮租屋提供男女宿舍，幫助外縣市吸毒、販毒被送往東部的司法少年少女離開毒品自立。

洪錦芳指出，東區工作站過去因房東出售房屋被迫搬遷3次，為解決困境，決定將去年榮獲堉璘台灣奉獻獎的3000萬元獎金全數捐出，購買花蓮車站附近4層樓民宅作為東區工作站，作為青少年宿舍、辦公室使用，也有空間舉辦活動及研習會。

洪錦芳提到印象深刻的服務個案故事，一名少年18歲前曾因吸毒、販毒陸續進出感化院，從桃園轉到花蓮安置，仍經常翹課、逃院，直到接觸協會與社工給予支持與關愛，鼓勵他學習有興趣的英文，並完成高中職學業，讓少年感到成就感與自尊，現在在美國攻讀教育學系，成功從谷底翻轉人生。

CCSA東區工作站指出，失家青少年18歲後不能住在育幼院或少年家園，工作站是他們轉成自立的中繼站，幫助青少年出社會工作，目前工作站有3間房間，每房4床，分為男生與女生宿舍，最多可收12位，先以男生4位、女生4位為主，4床作為預備使用。