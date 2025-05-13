快訊

剴剴凌虐致死案 惡保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判18年

Xperia 1 VII注入滿滿Sony技術！超神AI錄影、自動取景 隨便拍都是專業相機品質

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

假平等、真犧牲…立委吳宗憲抗議「一刀切」 宜蘭30億財源憑空蒸發

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲立委（右）抗議中央採「一刀切」齊頭式平等，宜蘭將短少25億5000多萬元一般性補助款，連同已經短撥的統籌分配稅款4.6億元，合計超過30億的可用財源就此憑空蒸發，宜蘭財政與資金調度雪上加霜。圖／吳宗憲服務處提供
吳宗憲立委（右）抗議中央採「一刀切」齊頭式平等，宜蘭將短少25億5000多萬元一般性補助款，連同已經短撥的統籌分配稅款4.6億元，合計超過30億的可用財源就此憑空蒸發，宜蘭財政與資金調度雪上加霜。圖／吳宗憲服務處提供

行政院主計總處和財政部日前告知各縣市政府，將減少一般性補助款、短撥統籌分配稅款，引起各地跳腳。立委吳宗憲表示，宜蘭將短少25億5000多萬元一般性補助款，連同已經短撥的統籌分配稅款4.6億元，合計超過30億的可用財源就此憑空蒸發，重創宜蘭財政與資金調度更是雪上加霜。

由於對地方財政影響甚大，縣政府昨天去函給中央主計總處，建請依照原來的分配數核撥經費。吳宗憲今天批評中央主計總處，把原本應該補助宜蘭的25億5000多萬元一般性補助款，列為「未分配數」，白話就是「不給了」；再加上財政部短撥給宜蘭縣的統籌分配稅款，至今已經短收4.6億元，合計超過30億元的財源補助就這麼不見了。

他說，主計總處這麼做的原因，原來是為了填補在中央政府114年度總預算中636億的減列數，但令人難以苟同，中央的作法竟然是「一刀切」，把所有縣市的一般性補助款粗暴統刪27%。

他抗議中央採用「齊頭式平等」，宜蘭首當其衝，單單補助款就瞬間消失了25.5億元補助款，7月起更將直接減少10億元現金流，而宜蘭的一般性補助款多用於社福及教育，中央這一筆帳砍下去，勢必會對財政運作造成重大衝擊。

他說，中央有沒有考慮過全台22個縣市各有不同財政狀況、負擔能力，像宜蘭這樣財務原本就緊繃的縣市，要如何應對這樣的削減？真的承受得起嗎？地方被迫吞下苦果，受害的是基層、是孩童、是長者、是所有需要照顧的鄉親，這是中央的不在乎、更是政府的不公，他最近會邀請主計總處、宜蘭府會共同到立法院，面對面討論有無調整空間。

宜蘭 補助款 財務

延伸閱讀

5民選總統評比 賴清德幾乎墊底 只部分小贏陳水扁

勿將大法官拉入權力鬥爭 廖元豪籲：司法不應介入國會自律

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

柯建銘批藍白沒資格辯論 吳宗憲：貼標籤卻提不出理由

相關新聞

高鐵延伸宜蘭爭議不休 縣府拋「高台鐵共構路廊」鐵路高架化

高鐵延伸宜蘭建設進入二階環評，近來支持與反對高鐵意見分歧。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，顧及民眾擔心高鐵徵收用地，切割良田土...

假平等、真犧牲…立委吳宗憲抗議「一刀切」 宜蘭30億財源憑空蒸發

行政院主計總處和財政部日前告知各縣市政府，將減少一般性補助款、短撥統籌分配稅款，引起各地跳腳。立委吳宗憲表示，宜蘭將短少...

住家前道路被法拍 花蓮居民被新地主禁通行9個月

花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前的道路，被納入都市計畫用地，有民眾看準道路還沒徵收，搶先拍賣購得土地，再以每戶60萬元賣給居...

前民政處長涉洩個資 謝國樑：充滿歉意

基隆市前民政處長張淵翔涉嫌違法查個資遭調查收押，市議會昨開定期會，民進黨議員提緊急動議，要求市長謝國樑說明並道歉。謝說，...

宜蘭童玩護照開賣 縣民、中小學生百元無限暢玩

2025宜蘭國際童玩藝術節訂於7月5日至8月17日在冬山河親水公園登場，主辦單位推出不限次數入園的童玩護照今天起開賣，宜...

全國輕艇激流賽無人能敵 宜蘭好手勇摘6金3銀成績最亮眼

全國輕艇激流錦標賽於5月10日及11日在三星安農溪雙賢二號橋水域舉行，來自全國各地57名頂尖優秀選手雲集競技，各項比賽共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。