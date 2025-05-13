假平等、真犧牲…立委吳宗憲抗議「一刀切」 宜蘭30億財源憑空蒸發

行政院主計總處和財政部日前告知各縣市政府，將減少一般性補助款、短撥統籌分配稅款，引起各地跳腳。立委吳宗憲表示，宜蘭將短少25億5000多萬元一般性補助款，連同已經短撥的統籌分配稅款4.6億元，合計超過30億的可用財源就此憑空蒸發，重創宜蘭財政與資金調度更是雪上加霜。

由於對地方財政影響甚大，縣政府昨天去函給中央主計總處，建請依照原來的分配數核撥經費。吳宗憲今天批評中央主計總處，把原本應該補助宜蘭的25億5000多萬元一般性補助款，列為「未分配數」，白話就是「不給了」；再加上財政部短撥給宜蘭縣的統籌分配稅款，至今已經短收4.6億元，合計超過30億元的財源補助就這麼不見了。

他說，主計總處這麼做的原因，原來是為了填補在中央政府114年度總預算中636億的減列數，但令人難以苟同，中央的作法竟然是「一刀切」，把所有縣市的一般性補助款粗暴統刪27%。

他抗議中央採用「齊頭式平等」，宜蘭首當其衝，單單補助款就瞬間消失了25.5億元補助款，7月起更將直接減少10億元現金流，而宜蘭的一般性補助款多用於社福及教育，中央這一筆帳砍下去，勢必會對財政運作造成重大衝擊。

他說，中央有沒有考慮過全台22個縣市各有不同財政狀況、負擔能力，像宜蘭這樣財務原本就緊繃的縣市，要如何應對這樣的削減？真的承受得起嗎？地方被迫吞下苦果，受害的是基層、是孩童、是長者、是所有需要照顧的鄉親，這是中央的不在乎、更是政府的不公，他最近會邀請主計總處、宜蘭府會共同到立法院，面對面討論有無調整空間。