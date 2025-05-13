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高鐵延伸宜蘭爭議不休 縣府拋「高台鐵共構路廊」鐵路高架化

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭現有台鐵、台9及國5，加上未來規劃興建高鐵延伸宜蘭、台62線瑞濱延伸宜蘭等計畫，各交通路廊都需要徵收用地，造成國土切割零碎化，縣府請交通部評估「高台鐵共構路廊」，兩者左右平行高架化，減少徵收土地。本報系資料照
宜蘭現有台鐵、台9及國5，加上未來規劃興建高鐵延伸宜蘭、台62線瑞濱延伸宜蘭等計畫，各交通路廊都需要徵收用地，造成國土切割零碎化，縣府請交通部評估「高台鐵共構路廊」，兩者左右平行高架化，減少徵收土地。本報系資料照

高鐵延伸宜蘭建設進入二階環評，近來支持與反對高鐵意見分歧。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，顧及民眾擔心高鐵徵收用地，切割良田土地零碎化，縣政府正向中央爭取高鐵與台鐵路廊整合，請交通部評估頭城至礁溪段「高台鐵共構路廊」可行性，並且把現有鐵道一併高架化。

環境部日前召開「高鐵延伸宜蘭」二階環評小組初審，場外正反兩派人馬表達訴求，民眾也在網路掀起論戰，尤其高鐵從頭城及礁溪進入宜蘭，只在宜蘭市停靠一站，對頭礁沿線兩鄉鎮居民的衝擊相當大，土地遭嚴重切割，何況他們幾乎很少搭高鐵，倒不如改建北宜直線鐵路，地方人士上月連署陳情要求交通部加開公聽會溝通說明。

縣議會今天進行總質詢，楊弘旻等議員關切高鐵路廊。代理縣長林茂盛說，為了整體軌道運輸路網及縣民反映高鐵延伸至宜蘭計畫對蘭陽平原的衝擊，縣府8日去函建請交通部鐵道局朝「高鐵與台鐵路廊整合」規劃。

林茂盛表示，宜蘭現有台鐵、台9及國道5號，未來規劃興建高鐵延伸宜蘭、台62線瑞濱延伸宜蘭等計畫，由於交通路網分散且都是從北往南興建，各路廊都需要徵收用地，造成國土切割零碎化，且徵地易有民眾抗爭，環團也會有意見。

林茂盛說，宜蘭鐵路全線高架化是縣府爭取鐵路運輸的長期目標，目前鐵路高架只規劃做到台鐵四城站以南，未來如果要到等到高鐵興建之後再進行頭城鎮、礁溪鄉路段的鐵路高架建設，恐怕會提高工程困難及增加興建費用。

縣政府拋出「一次規劃、完整建設」原則，建請鐵道局評估頭城至礁溪段高台鐵共線（共構）路廊可行性，亦即高鐵接近台鐵既有路廊，減少因交通建設需徵收的良田土地。但因台鐵與高鐵的軌距不同，無法共同軌道，共構的台鐵與高鐵將會一左一右高架「平行」 路廊。

因應高台鐵共構，縣府建請中央一併規劃頭城至礁溪段台鐵高架化工程，由中央全額支應高架化興建費用，提升台鐵行車速度，也可緩解國5塞車。

宜蘭現有台鐵、台9及國5，加上未來規劃興建高鐵延伸宜蘭、台62線瑞濱延伸宜蘭等計畫，交通路廊都需要徵收用地，造成國土切割零碎化，縣府拋出「高台鐵共構路廊」，兩者左右平行高架化，減少徵收土地。圖／翻攝鐵道局規劃路線圖
宜蘭現有台鐵、台9及國5，加上未來規劃興建高鐵延伸宜蘭、台62線瑞濱延伸宜蘭等計畫，交通路廊都需要徵收用地，造成國土切割零碎化，縣府拋出「高台鐵共構路廊」，兩者左右平行高架化，減少徵收土地。圖／翻攝鐵道局規劃路線圖

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