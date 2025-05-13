前民政處長涉洩個資 謝國樑：充滿歉意

基隆市前民政處長張淵翔涉嫌違法查個資遭調查收押，市議會昨開定期會，民進黨議員提緊急動議，要求市長謝國樑說明並道歉。謝說，發生這種事他非常難過，充滿歉意，但是要先忍住，給檢調一點時間釐清案情，市府也會做完整表態。謝強調，會配合司法機關，需傳喚他會知無不言。

檢調查辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，國民黨多名黨工列被告，遭收押或交保。檢調另查出張淵翔等人涉入，張目前在押，市府顧問謝偉仁和3名戶政所人員交保。

國民黨議員藍敏煌說，張淵翔已認罪，表示是個人行為，官員個人犯錯，綠營就要市長道歉，2020年健保署個資外洩，有要行政院長道歉嗎？謝國樑表示等司法調查有結果，一定負起政治責任是「很好的答覆」。

國民黨議員何淑萍說，議會不是法院，議員也不是法官，司法還在調查，市長不適合在議會道歉。

多名議員發言一輪後，議長童子瑋請市府說明。政風處長李國正表示，全案發生後，民政處已提出檢討，政風處會配合執行。剛上任的民政處長呂謦煒說，戶政系統每組帳號操作都有留紀錄，事後追查沒問題。

民進黨議員鄭文婷提出的動議經多方討論後，議長童子瑋做出決議，議會將成立專案小組，聽取市府說明檢討內容。

鄭文婷認為，市民值得一個道歉，謝國樑滿身的歉意，就是說不出口「道歉」，是面子問題嗎？