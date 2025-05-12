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宜蘭利澤焚化廠升級更新 估118年完工

中央社／ 宜蘭12日電

宜蘭縣利澤焚化廠委外操作契約將於明年4月到期，縣府決定採用「ROT原廠升級整備」方案，由廠商投資新台幣13億元，預計今年9月公告招商，明年3月底完成簽約，118年底完工。

宜蘭縣議會今天前往焚化廠考察，環保局簡報指出，利澤焚化廠是宜蘭縣唯一的廢棄物熱處理設施，廠區設置2座焚化爐，單日最大處理量600噸，自民國95年啟用營運至今已逾19年，現行契約即將於明年4月6日屆期。

縣府提出「ROT原廠升級整備」方案，將原廠老舊設備整修或部分升級，以恢復原設計效能並延長使用壽命，及「BOT建新替舊」方案，在利澤廠園區北側用地興建新廠，待新廠完成後再拆除舊廠。

環保局表示，考量利澤廠營運至今整體廠況效能優良且穩定，故採「ROT原廠升級整備」方案，預估由廠商投資新台幣13億元（含新建室內溫水游泳池），提升利澤廠的營運效能。

環保局指出，透過合理財務規劃，有機會將宜蘭縣一般廢棄物無償交付處理，並向操作廠商收取權利金，達到污染排放再減量、縣府財政少負擔的雙贏目標，縣府將依促參法規定，規劃6月9日舉辦公聽會。

環保局表示，整改期預估2年，117年規劃1號爐停爐2個月，118年則規劃2號爐停爐2個月，且1號及2號爐都停爐1個月，屆時擬停收事業廢棄物與外縣市垃圾，垃圾暫置於貯坑，並協請外縣市支援調度等措施因應。

宜蘭 廢棄物 環保局

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