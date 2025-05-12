宜蘭童玩護照開賣 縣民、中小學生百元無限暢玩
2025宜蘭國際童玩藝術節訂於7月5日至8月17日在冬山河親水公園登場，主辦單位推出不限次數入園的童玩護照今天起開賣，宜蘭縣民及全國國中小學生在6月22日前申辦童玩護照（多次券）只收100元。
童玩護照預售期間從自5月12日至6月22日，全國國中小學生（99年9月1日至108年6月30日出生者）及身分證號碼G開頭或設籍於宜蘭的縣民，優惠價只要100元，非宜蘭縣民眾也只要400元，可上「2025宜蘭國際童玩藝術節」童玩護照網站申辦（網址https://passport.yicfff.tw/）。
文化局說，憑童玩護照入園，不限次數暢玩童玩節，經濟又實惠，過了護照申辦優惠期後，民眾如果在童玩節活動期間申辦童玩護照則恢復原價，宜蘭縣民眾400元、非宜蘭縣民眾500元，宜蘭縣國中小學生200元、非縣籍國中小學生400元。
文化局提醒民眾，童玩護照採線上辦理，先註冊並登入系統會員即可申辦，請提供3個月近照電子檔等個人資料，審核通過後即可透過信用卡、超商繳費或台灣PAY線上繳費，或在活動期間到現場票口現金繳費，完成付款後即可取得護照。洽詢聯絡電話（03）9577440分機223林先生。
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