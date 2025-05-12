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全國輕艇激流賽無人能敵 宜蘭好手勇摘6金3銀成績最亮眼

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳沙國中洪瑀惞拿下金牌。 圖／吳沙國中提供
吳沙國中洪瑀惞拿下金牌。 圖／吳沙國中提供

全國輕艇激流錦標賽於5月10日及11日在三星安農溪雙賢二號橋水域舉行，來自全國各地57名頂尖優秀選手雲集競技，各項比賽共有10面金牌宜蘭縣選手表現驚艷，勇奪其中6金3銀，成為賽會中最亮眼隊伍，而這些披金帶銀的優秀選手全都是吳沙國中培育出來的輕艇健將。

其中，日前剛於114年全中運榮獲三金殊榮的李彥鞍，狀況極佳，再度在這次的全國賽事發揮頂尖水準，強勢摘金，累計個人今年度以來的第4面金牌，成為全國關注的焦點選手，而身為吳沙國中隊友的吳政賢與洪瑀惞兩位選手同樣斬獲金牌，吳卉薫與王宋恩則分別榮獲銀牌，這些都是吳沙國中學生，為校爭光。

畢業校友部分也傳來捷報，佛光大學吳融政、吳亭儀分別奪下金牌，證明實力更勝當年；羅東高商曾心光以出色表現，站上頒獎台最高點，朱泓宇亦獲得銀牌肯定，展現宜蘭縣輕艇激流好手的深厚實力與穩健傳承。

金牌選手名單：吳融政（佛光大學）、吳亭儀（佛光大學）、曾心光（羅東高商）、李彥鞍（吳沙國中）、吳政賢（吳沙國中）、洪瑀惞（吳沙國中）。銀牌選手名單：朱泓宇（羅東高商）、吳卉薫（吳沙國中）、王宋恩（吳沙國中）。

吳沙國中表示，這次能夠在10面金牌中，奪下6金，創下各縣市隊伍最亮眼的成績，除了選手努力不懈外，更歸功於教練團隊的專業指導與家長、校方、社會各界的全力支持。

教練團隊表示，隨著三星國際人工激流場地完工啟用，台灣終於擁有一座符合國際規格的訓練基地，為選手提供更完善且安全的激流環境，激流健兒將不再受限於自然條件，能夠更穩定、系統訓練累積實力，有助於踏上國際殿堂，相信這不僅是場地的啟用，更是台灣激流運動邁向新紀元的起點。

佛光大學吳融政奪金，展現堅強的實力。圖／吳沙國中提供
佛光大學吳融政奪金，展現堅強的實力。圖／吳沙國中提供
吳沙國中的王宋恩拿到銀牌。圖／吳沙國中提供
吳沙國中的王宋恩拿到銀牌。圖／吳沙國中提供
羅東高商曾心光以出色表現，站上頒獎台最高點。圖／吳沙國中提供
羅東高商曾心光以出色表現，站上頒獎台最高點。圖／吳沙國中提供
佛光大學吳亭儀奪下金牌，實力更勝當年。圖／吳沙國中提供
佛光大學吳亭儀奪下金牌，實力更勝當年。圖／吳沙國中提供
日前剛於114年全中運榮獲三金殊榮的李彥鞍，狀況極佳，再度在這次的全國賽事發揮頂尖水準，強勢摘金，累計個人今年度以來的第4面金牌。圖／吳沙國中提供
日前剛於114年全中運榮獲三金殊榮的李彥鞍，狀況極佳，再度在這次的全國賽事發揮頂尖水準，強勢摘金，累計個人今年度以來的第4面金牌。圖／吳沙國中提供
朱泓宇也獲得銀牌肯定。圖／吳沙國中提供
朱泓宇也獲得銀牌肯定。圖／吳沙國中提供
吳沙國中隊友吳政賢榮獲金牌。圖／吳沙國中提供
吳沙國中隊友吳政賢榮獲金牌。圖／吳沙國中提供
吳卉薫銀牌入袋。圖／吳沙國中提供
吳卉薫銀牌入袋。圖／吳沙國中提供

宜蘭 羅東 運動 金牌

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