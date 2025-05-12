全國輕艇激流賽無人能敵 宜蘭好手勇摘6金3銀成績最亮眼

全國輕艇激流錦標賽於5月10日及11日在三星安農溪雙賢二號橋水域舉行，來自全國各地57名頂尖優秀選手雲集競技，各項比賽共有10面金牌，宜蘭縣選手表現驚艷，勇奪其中6金3銀，成為賽會中最亮眼隊伍，而這些披金帶銀的優秀選手全都是吳沙國中培育出來的輕艇健將。

其中，日前剛於114年全中運榮獲三金殊榮的李彥鞍，狀況極佳，再度在這次的全國賽事發揮頂尖水準，強勢摘金，累計個人今年度以來的第4面金牌，成為全國關注的焦點選手，而身為吳沙國中隊友的吳政賢與洪瑀惞兩位選手同樣斬獲金牌，吳卉薫與王宋恩則分別榮獲銀牌，這些都是吳沙國中學生，為校爭光。

畢業校友部分也傳來捷報，佛光大學吳融政、吳亭儀分別奪下金牌，證明實力更勝當年；羅東高商曾心光以出色表現，站上頒獎台最高點，朱泓宇亦獲得銀牌肯定，展現宜蘭縣輕艇激流好手的深厚實力與穩健傳承。

金牌選手名單：吳融政（佛光大學）、吳亭儀（佛光大學）、曾心光（羅東高商）、李彥鞍（吳沙國中）、吳政賢（吳沙國中）、洪瑀惞（吳沙國中）。銀牌選手名單：朱泓宇（羅東高商）、吳卉薫（吳沙國中）、王宋恩（吳沙國中）。

吳沙國中表示，這次能夠在10面金牌中，奪下6金，創下各縣市隊伍最亮眼的成績，除了選手努力不懈外，更歸功於教練團隊的專業指導與家長、校方、社會各界的全力支持。