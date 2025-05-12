榮安公園被亂丟垃圾、馬桶堵塞 吉安公所裝監視器蒐證

花蓮縣吉安鄉公所過去改善榮安公園環境、裝設全新設備，沒想到近日部分設施遭人蓄意破壞，還有人將家庭垃圾丟在公園造成環境髒亂，在公廁清洗物品，導致水費暴增等，鄉公所決定在周邊裝7組監視器，不排除展開嚴處，盼有效遏止不肖者惡意破壞公物。

吉安鄉永安村榮安公園過去親子遊憩設施老舊、照明設施不足、步道地磚破損等，公所去年爭取國土管理署297萬多元經費，加上自籌52萬餘元配合款，改善公園環境外，也增設兒童遊戲組合遊具、無縫軟鋪地坪、體健設施、沖洗台、弧形水泥座椅、人行步道、LED投光燈等，強化公園安全與設施。

榮安公園改善工程於3月完工啟用，近日卻出現周邊環境與設施遭人破壞，公園空地遭停放車輛強占，有民眾攜帶食物到園區，遺留破酒瓶及垃圾造成髒亂，並丟棄家庭垃圾，將大量衛生紙丟至公廁馬桶，導致水管堵塞，還有人在公廁內清洗家庭物品，造成水費暴增。

鄉長游淑貞表示，鄉公所維護單位及廠商盡心盡力維護榮安公園周邊環境清潔、設施管養，但有缺乏公德心破壞者不斷製造髒亂與毀損公物，考量缺乏公德心的事件層出不窮，鄉公所只能拿出鐵腕，在公園周邊張貼宣導公告，並加裝7組監視器蒐證。