台東市清潔隊更換閃燈功能背心 夜晚、清晨更安全

台東市公所年初起邀請醫護人員定期進駐清潔隊，協助隊員掌握健康狀況，近日更添購具備閃燈功能的反光背心、防割手套及新式安全帽，由市長陳銘風親自致贈裝備給隊員，讓清潔隊員在深夜或清晨工作時多一些保障。

台東市公所推動「醫護臨場健康服務工作計畫」，持續優化清潔隊員的裝備與作業環境。市長陳銘風前往清潔隊與第一線人員交流，並現場發放新配備，包含內建閃燈設計的新式反光背心，以及手套、安全帽等新設備。

陳銘風表示，清潔隊員每天在台東市的大街小巷穿梭忙碌，扮演城市整潔的重要守護者，雖然每年都有健康檢查，不少人仍會忽視檢查表上的紅字；臨場健康服務計畫像是大家的健康管理師，主動提醒、即時協助，協助大家提前發現健康問題。