聽新聞
0:00 / 0:00
台東市清潔隊更換閃燈功能背心 夜晚、清晨更安全
台東市公所年初起邀請醫護人員定期進駐清潔隊，協助隊員掌握健康狀況，近日更添購具備閃燈功能的反光背心、防割手套及新式安全帽，由市長陳銘風親自致贈裝備給隊員，讓清潔隊員在深夜或清晨工作時多一些保障。
台東市公所推動「醫護臨場健康服務工作計畫」，持續優化清潔隊員的裝備與作業環境。市長陳銘風前往清潔隊與第一線人員交流，並現場發放新配備，包含內建閃燈設計的新式反光背心，以及手套、安全帽等新設備。
陳銘風表示，清潔隊員每天在台東市的大街小巷穿梭忙碌，扮演城市整潔的重要守護者，雖然每年都有健康檢查，不少人仍會忽視檢查表上的紅字；臨場健康服務計畫像是大家的健康管理師，主動提醒、即時協助，協助大家提前發現健康問題。
陳銘風強調，市公所會持續投入資源，讓隊員安心工作、健康回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言