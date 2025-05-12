快訊

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

台東觀光夜市推「好市加倍券」 促環保減碳

中央社／ 台東縣12日電

台東市觀光夜市、池上觀光夜市及台東市第一公有市場即日起至31日，共同舉辦「傳市品牌-好市加倍券」活動，只要在市場消費並使用自備環保用品，即可以100元兌換200元加倍券。

台東縣政府財政及經濟發展處說明，「好市加倍券」行銷活動以「好市減碳-綠色消費愛地球」為核心精神，結合環保行動與經濟誘因，鼓勵民眾落實綠色消費習慣，也藉此提升傳統市場與夜市品牌形象，為攤商創造實質業績成長，進一步促進地方經濟發展。

台東縣政府表示，在促進民眾綠色生活習慣的同時，為夜市攤商注入更多消費動能，擴大活動效益，活絡在地經濟；希望透過「好市加倍券」活動，不僅為攤商創造業績翻倍再翻倍的佳績，也展現台東「慢經濟」與永續城市的發展理念，打造民眾與觀光客都愛來、想再來的幸福生活場域。

另外，因應「台東市觀光夜市品質提升計畫工程」施工需要，台東觀光夜市自5月8日起暫時遷移至南京路市民廣場設置臨時攤販集中場，首日開張即湧入大量人潮，不僅延續夜市熱鬧氛圍，更吸引大批民眾參與「好市加倍券」行銷活動，現場氣氛熱烈、消費動能強勁，為全新場地注入活力。

台東 夜市 經濟發展

延伸閱讀

攜手共進邁向淨零 桃園機場榮獲ACA等級四國際認證

草本復興／花草聯合軍 也能當城市減碳小尖兵

綬草豈止可愛 各國原生植物美學發功

綠色行動力論壇／永豐銀董座曹為實：金融業扮減碳後盾

相關新聞

台東市清潔隊更換閃燈功能背心 夜晚、清晨更安全

台東市公所年初起邀請醫護人員定期進駐清潔隊，協助隊員掌握健康狀況，近日更添購具備閃燈功能的反光背心、防割手套及新式安全帽...

花蓮玉里公所活化47年老舊房舍 打造青年創業基地中心

花蓮縣玉里鎮人口約2萬多人，其中老年人就占25%，鎮公所為鼓勵青年返鄉創業，規畫將老舊員工宿舍重建為「青年創業基地中心」...

即時短評／去年吃無敵星星破功 謝國樑今年又陷入困局

基隆市長謝國樑去年挺過罷免戰考驗，外界形容吃了「無敵星星」，後續任期高枕無憂。未料才剛過半年，器重的左右手，都在檢方查辦...

星期評論／高鐵延伸宜蘭說明會 未加場惹議

高鐵延伸宜蘭二階環評日前由環境部開小組初審，支持與反對人士場外表達訴求。上月初，頭城與礁溪地方人士為讓民眾了解高鐵路廊帶...

影／宜蘭童玩節30歲生日快樂 歷任縣長齊聲祝福影片「他」現身

宜蘭縣在1996年游錫堃縣長任內創辦國際童玩藝術節，其成功經驗曾是很多縣市觀摩取經對象，今年適逢邁入30周年，為慶祝「童...

影／創造4.3億旅宿經濟效益 宜蘭綠博今閉幕、童玩節7月迎賓

2025宜蘭綠色博覽會今天在溫馨氣氛中閉幕，統計活動期間吸引約40萬人次造訪，創造4.3億元觀光旅宿等周邊經濟效益，外縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。