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議員要求為張淵翔案道歉 謝國樑：待事實如水還原

中央社／ 基隆12日電

基隆市府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個資助罷免遭羈押，議會今天召開定期會，議員要求市長謝國樑道歉。謝國樑說，待司法機關將事實如水般透明還原後，該負的責任會向市民報告。

民進黨市議員鄭文婷首先提出緊急動議，請謝國樑針對張淵翔等人涉案說明，並表示此時此地，就是謝國樑最適當道歉時機，市民等不到真相，至少要給市民一個道歉。

民進黨市議員吳驊珈說，張淵翔已供認不諱，謝國樑在怕什麼嗎，如果沒有，應將事情說清楚向市民道歉。無黨籍市議員呂美玲說，此案檢方已在偵查中，不宜在議會討論。

謝國樑說，發生這樣的事情，他感到非常遺憾和歉意，檢調這陣子還在密集偵查，現在該做的就是盡量配合檢調釐清，相信大家有看到他一開始以為是黨部人員涉案，屬於一般的偽造文書罪，他鼓勵涉案人說明清楚，直到發現市府公務員涉案時，他充滿歉意且非常難過，並要求公務員交代清楚。

謝國樑說，對於事後檢討，市府很積極進行中，至於為何至今沒有提出道歉，他還是覺得，希望等到司法機關對於市府人員涉案是否有更高層級、涉案人行為模式和態樣更完整後，這時就應該負起該負的責任。

謝國樑說，他不介意議員指責他是否涉案，但要拜託讓司法機關，能夠將事實如水一般透明還原後，市府該檢討、該負的責任，會誠懇向市民報告，也希望藉由基隆市的錯誤示範，能有將功贖罪的機會，將戶政系統導正做得更好。

謝國樑說，坦白說他非常難過，但他要先忍住，如果檢調有需要傳喚他，一定知無不言，完整將所知和細節向相關單位報告。

新任民政處長呂謦煒表示，他認為戶政系統應加強事前預警，而戶政系統是全國連線，全國一致的系統為何在基隆市出問題，顯然是基隆市的使用者出問題，希望透過政風處加強對市府人員法治教育。

呂謦煒表示，為何全國一致的系統還會出問題，代表系統本身有漏洞需要改進，包含稽核機制，例如短時間異常大量連續查詢，希望未來能建立重點稽核，此外，目前戶政系統不用輸入查詢目的，希望能增加欄位，如果帳號使用者未輸入查詢目的或解釋不清，可立即啟動稽查機制。

主席議長童子瑋最後做出決議，有關市府違反洩漏個資案，議會將成立專案小組，由民政小組召集人、議員陳明建擔任主席，聽取市府說明檢討。

基隆 謝國樑 議員

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