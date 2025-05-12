聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮玉里公所活化47年老舊房舍 打造青年創業基地中心
花蓮縣玉里鎮人口約2萬多人，其中老年人就占25%，鎮公所為鼓勵青年返鄉創業，規畫將老舊員工宿舍重建為「青年創業基地中心」，計畫經費約2800萬元，公所已向花東基金爭取經費，盼能扶植10位以上青年在家鄉就業。
2025年超高齡社會已來臨，玉里鎮公所考量地方店家多以中老年為主力，對在地青年來說沒有誘因，近年積極規畫創業育成輔導資源，邀請全台各地及在地創業前輩分享創業實務經驗，讓青年在創業路上少走一些彎路。
幫助青年創業除了軟體課程資源外，鎮公所認為硬體空間也很重要，規畫青創基地創業辦公室，針對有辦公場域需求青年夥伴們，提供舒適且較低門檻的租賃條件的辦公空間，以實際作為支持青年創業所必要的機動與彈性。
鎮公所指出，公所所屬一處老舊房舍，早期為公所員工配住眷舍，因兒女已長大成人也有住所，日前已依親搬遷辦理歸還。該房舍屋齡47年建物老舊，外牆水泥陸續剝離掉落，爭取花東基金2800萬元經費挹注，打掉重建成「青年創業基地中心」，協助青年穩定發展事業，活絡地方經濟。
鎮長龔文俊表示，玉里鎮是超高齡城鎮，為了找回玉里競爭力，必須要有青年的熱血挹注，而想要留住青年人才，在軟、硬體上的資源則須提供足夠誘因才有可能，因此在去年回任後，提報「玉里鎮公所青創基地興建計畫」計畫，只要經費到位即可為玉里鎮提供青年的圓夢基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言