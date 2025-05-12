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300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

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花蓮玉里公所活化47年老舊房舍 打造青年創業基地中心

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮公所規畫青創基地創業辦公室，針對有辦公場域需求青年夥伴們，提供舒適且較低門檻的租賃條件的辦公空間。圖為完工示意圖。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮公所規畫青創基地創業辦公室，針對有辦公場域需求青年夥伴們，提供舒適且較低門檻的租賃條件的辦公空間。圖為完工示意圖。圖／玉里鎮公所提供

花蓮縣玉里鎮人口約2萬多人，其中老年人就占25%，鎮公所為鼓勵青年返鄉創業，規畫將老舊員工宿舍重建為「青年創業基地中心」，計畫經費約2800萬元，公所已向花東基金爭取經費，盼能扶植10位以上青年在家鄉就業。

2025年超高齡社會已來臨，玉里鎮公所考量地方店家多以中老年為主力，對在地青年來說沒有誘因，近年積極規畫創業育成輔導資源，邀請全台各地及在地創業前輩分享創業實務經驗，讓青年在創業路上少走一些彎路。

幫助青年創業除了軟體課程資源外，鎮公所認為硬體空間也很重要，規畫青創基地創業辦公室，針對有辦公場域需求青年夥伴們，提供舒適且較低門檻的租賃條件的辦公空間，以實際作為支持青年創業所必要的機動與彈性。

鎮公所指出，公所所屬一處老舊房舍，早期為公所員工配住眷舍，因兒女已長大成人也有住所，日前已依親搬遷辦理歸還。該房舍屋齡47年建物老舊，外牆水泥陸續剝離掉落，爭取花東基金2800萬元經費挹注，打掉重建成「青年創業基地中心」，協助青年穩定發展事業，活絡地方經濟。

鎮長龔文俊表示，玉里鎮是超高齡城鎮，為了找回玉里競爭力，必須要有青年的熱血挹注，而想要留住青年人才，在軟、硬體上的資源則須提供足夠誘因才有可能，因此在去年回任後，提報「玉里鎮公所青創基地興建計畫」計畫，只要經費到位即可為玉里鎮提供青年的圓夢基地。

花蓮玉里鎮公所為鼓勵青年返鄉創業，規畫將老舊員工宿舍重建為「青年創業基地中心」。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮公所為鼓勵青年返鄉創業，規畫將老舊員工宿舍重建為「青年創業基地中心」。圖／玉里鎮公所提供

創業 青創 青年

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