花蓮玉里公所活化47年老舊房舍 打造青年創業基地中心

花蓮縣玉里鎮人口約2萬多人，其中老年人就占25%，鎮公所為鼓勵青年返鄉創業，規畫將老舊員工宿舍重建為「青年創業基地中心」，計畫經費約2800萬元，公所已向花東基金爭取經費，盼能扶植10位以上青年在家鄉就業。

2025年超高齡社會已來臨，玉里鎮公所考量地方店家多以中老年為主力，對在地青年來說沒有誘因，近年積極規畫創業育成輔導資源，邀請全台各地及在地創業前輩分享創業實務經驗，讓青年在創業路上少走一些彎路。

幫助青年創業除了軟體課程資源外，鎮公所認為硬體空間也很重要，規畫青創基地創業辦公室，針對有辦公場域需求青年夥伴們，提供舒適且較低門檻的租賃條件的辦公空間，以實際作為支持青年創業所必要的機動與彈性。

鎮公所指出，公所所屬一處老舊房舍，早期為公所員工配住眷舍，因兒女已長大成人也有住所，日前已依親搬遷辦理歸還。該房舍屋齡47年建物老舊，外牆水泥陸續剝離掉落，爭取花東基金2800萬元經費挹注，打掉重建成「青年創業基地中心」，協助青年穩定發展事業，活絡地方經濟。