快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

政院重啟公地放領 宜蘭大南澳80公頃將開放申請

中央社／ 宜蘭12日電

行政院為兼顧國土復育與土地正義，決定以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區80公頃台拓地，重啟公地放領還地於民，行政院政務委員陳金德並要求8月底完備相關作業，以利後續放領。

蘇澳鎮公所今天指出，陳金德9日上午偕中央各部會官員至蘇澳鎮朝陽里朝陽社區發展協會，舉辦「台拓地公地放領說明會」，與會民眾上百人，多數是年邁長者及承襲務農的第2代、第3代。

陳金德表示，當年因程序因素，審查未能完備，以至於公地放領案停擺，在他擔任宜縣代理縣長期間就曾經辦此案，深知案件時間久遠、跨部會協調難度非常高，出任政委後，經1年多來密集跨部會議協調，終獲成果，政院已於日前拍板，有條件開放大南澳台拓地公地放領案。

根據簡報資料，公地放領國有耕地計396筆，承租人次422筆，面積約80公頃。財政部指非農牧用地、非耕地租約等不符規定情形、交通部指道路建設計畫範圍、農業部則指轄管農田水利設施，另宜蘭縣府指在都市計畫範圍、河川道路等公共使用不予放領。

陳金德於會中向民眾說明，此次大南澳公地放領標的，全數為大南澳都市計畫區以外農地，放領標準需符合民國92年已於內政部公地放領審議委員會審查過的案件。並以民國79年公告現值一坪400元價格，有條件開放申請。需於民國65年9月以前，有租用農地、耕作事實，迄今租約未曾中斷者，且於92年公地放領審議通過的個案。

長期號召「還我土地」陳情行動的朝陽里長李順義表示，公地放領已經講了幾十年。大南澳先民當年到此墾荒、務農未能落地生根。隨著日人戰敗離台，土地收歸國有，先民及後輩只能以「向政府承租」方式，延續農地生產，租金一繳就是半世紀甚至更久。

李順義說，大南澳歷史性一案，攸關300、400名農戶的土地正義，感謝陳金德協助突破重重難關，讓大南澳農民得以落地生根，重獲歸屬感。

蘇澳鎮長李明哲指出，「遲來的土地正義」，原先以為爭取許久沒希望了，直至去年，陳金德多次率領部會官員親臨大南澳傾聽民意，居民們才又燃起一絲希望。感謝總統賴清德及行政院長卓榮泰，願以人民為念、還地於民、實踐土地正義。

南澳 蘇澳 陳金德

延伸閱讀

政院將96%漢人稱「其餘人口」 網嘆：過不久叫你「多餘人口」

「漢人」不見了！被政院歸類「其餘人口」 蔣萬安反應曝

影／宜蘭童玩節30歲生日快樂 歷任縣長齊聲祝福影片「他」現身

宜蘭綠博閉幕40萬人次造訪 童玩節7月接棒登場

相關新聞

花蓮玉里公所活化47年老舊房舍 打造青年創業基地中心

花蓮縣玉里鎮人口約2萬多人，其中老年人就占25%，鎮公所為鼓勵青年返鄉創業，規畫將老舊員工宿舍重建為「青年創業基地中心」...

即時短評／去年吃無敵星星破功 謝國樑今年又陷入困局

基隆市長謝國樑去年挺過罷免戰考驗，外界形容吃了「無敵星星」，後續任期高枕無憂。未料才剛過半年，器重的左右手，都在檢方查辦...

星期評論／高鐵延伸宜蘭說明會 未加場惹議

高鐵延伸宜蘭二階環評日前由環境部開小組初審，支持與反對人士場外表達訴求。上月初，頭城與礁溪地方人士為讓民眾了解高鐵路廊帶...

影／宜蘭童玩節30歲生日快樂 歷任縣長齊聲祝福影片「他」現身

宜蘭縣在1996年游錫堃縣長任內創辦國際童玩藝術節，其成功經驗曾是很多縣市觀摩取經對象，今年適逢邁入30周年，為慶祝「童...

影／創造4.3億旅宿經濟效益 宜蘭綠博今閉幕、童玩節7月迎賓

2025宜蘭綠色博覽會今天在溫馨氣氛中閉幕，統計活動期間吸引約40萬人次造訪，創造4.3億元觀光旅宿等周邊經濟效益，外縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。