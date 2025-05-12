即時短評／去年吃無敵星星破功 謝國樑今年又陷入困局

基隆市長謝國樑去年挺過罷免戰考驗，外界形容吃了「無敵星星」，後續任期高枕無憂。未料才剛過半年，器重的左右手，都在檢方查辦罷免議員涉嫌偽造文書案中栽跟頭，一收押、一交保，讓謝的執政之路又出現亂流。

2022年縣市長選戰，謝國樑拿下近10萬票，以高出主要對手、民進黨候選人蔡適應13.91%選票，風光入主市府。只是上任後開局不順，為落實競選期間「免費送電動機車」政見，因為執行難度高，波折多。

基市府2023年下半年辦理東岸商場重新招商，謝國樑自認終於端出一盤美味政策牛肉，豈知點移交作業爭議，反而讓「拆樑行動」找到施力點，撬動謝市府執政根基。

謝國樑罷免案去年10月13日投票，有半數選民出面表態。謝陣營靠著組織戰、文宣戰奏效，外加司法、行政訴訟及檢方辦案，出現有利進展，投票結果是同意罷免票數未達25%，不同意罷免票數高於同意罷免票數「雙否決」。

罷免案落幕後，有人稱謝國樑已吃下無敵星星，全台縣市長只有他如神功護體，不可以對他再發動罷免。話雖如此，謝未得意忘形，並對外表示有自省，自許會修正執政風格，傾聽建言，成為更稱職的市長，布局連任戰。

隨著基隆捷運、新市政大樓重大工程逐步推進，謝市府團隊慢慢堆砌出市政願景，讓謝國樑對明年連任更加有信心。只是萬萬沒想到國民黨「以罷制罷」，罷免綠營議員疑偽造文書，不只衝擊藍營組織戰力，案發後請辭的民政處長張淵翔涉入被收押，謝倚重的市政顧問謝偉仁也成被告，讓謝國樑執政之路又橫生險阻。

基隆市議會定期會今天開議，可以想見藍營這次「出大包」，綠營必然集中火力猛轟。謝國樑縱使自身未捲入偽造文書案，但團隊重要成員涉案，招致用人失當、領軍無方之譏已不可免，如何化解危機是考驗，但將與連任勝算連動。