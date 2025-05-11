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影／宜蘭童玩節30歲生日快樂 歷任縣長齊聲祝福影片「他」現身
宜蘭縣在1996年游錫堃縣長任內創辦國際童玩藝術節，其成功經驗曾是很多縣市觀摩取經對象，今年適逢邁入30周年，為慶祝「童玩30而立」，從游錫堃以來的歷任縣長及代理縣長首度錄製影片，齊聲祝福童玩節30歲生日快樂，活動重要推手秘克琳神父也亮相，來自重量級的暖心祝福。
每年宜蘭綠博結束後，童玩節活動緊鑼密鼓籌備將於初夏登場，今天在綠博閉幕儀式中，蘭陽舞蹈團帶來呼應童玩節主題「童心無限、童玩30」舞蹈，現場開箱播放童玩節30歲的祝福影片，歷任縣長與代理縣長共同見證宜蘭童玩30而立。
影片依序從創辦人、前縣長游錫堃以來，包括劉守成、呂國華、林聰賢、林姿妙，及代理縣長吳澤成、陳金德、林茂盛，祝賀童玩節生日快樂、順利成功，也期許童玩節求新求變、永續發展，百尺竿頭、更進一步，開啟下一個30年，溫馨且充滿正能量，表達對童玩節深厚情感與殷切期待。
影片中唯一非縣長、早年創辦活動的重要推手秘克琳神父，現年91歲的秘神父日前還與前往探望的蘭陽青年會前執行長廖草雲女士，聊起從無到有所創辦的蘭陽舞蹈團、國外巡演困難，也提到童玩節，寫計畫與當年游錫堃縣長一起討論促成童玩節的過程，寫信邀請國外團體來演出等，記憶仍鮮明。
代理縣長林茂盛表示，這支30秒影片除了是祝福，也是暖暖的感謝，感謝各界長年來努力守護宜蘭活動品牌，童玩節30周年象徵累積與傳承，更是邁向下一階段的起點。2025宜蘭國際童玩藝術節「童心無限 、童玩30」訂於7月5日到8月17日在冬山河親水公園舉行，邀請來自世界各地遊客體驗充滿驚喜與感動的童玩30。
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