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影／創造4.3億旅宿經濟效益 宜蘭綠博今閉幕、童玩節7月迎賓

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽舞蹈團在綠博的閉幕動中表演「魯冰花」。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團在綠博的閉幕動中表演「魯冰花」。記者戴永華／攝影

2025宜蘭綠色博覽會今天在溫馨氣氛中閉幕，統計活動期間吸引約40萬人次造訪，創造4.3億元觀光旅宿等周邊經濟效益，外縣市遊客到訪比率提升至55%。代理縣長林茂盛感謝全國各地遊客支持，綠博位處的蘇澳鎮長李明哲開心說，最近兩個月到蘇澳泡冷泉的遊客確有增加，綠博的經濟產值效益很大。

今天閉幕式中由日本風鳴和太鼓震撼演出，蘭陽舞蹈團表演的魯冰花，來自印尼的嘎噜噠文化藝術團帶來康乃馨樂章，詮釋跨越國界的愛與包容，代理縣長林茂盛等人贈送康乃馨給與會者。

綠博團隊特別邀請行樂愛樂室內樂團演奏「傾聽風的聲音－You Raise Me Up」，撫慰所有經歷4月4日意外事故的受傷心靈；當代樂坊把綠博主題曲「活成一道光」與知名樂曲「感恩的心」重新編曲，表達將對自然、生命與世界的感謝。

統計綠博吸引約40萬人次造訪，遊客滿意度從去年91.8%提升至93.6%；經濟效益部分，外縣市遊客當天往返比率42%，住宿一晚比率33.5%，住宿兩晚比率20.1%，住宿三晚比率4.1%，外縣市遊客到訪宜蘭綠博的比例提升至55.5%，44天的活動為宜蘭帶進超過4.3億觀光旅宿餐飲與周邊經濟效益。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭綠博是全國眾多主題節慶活動中，獨樹一幟的春季大型環境永續旗艦行動，每年在環境教育及永續發展框架下求新求變，今年17個展區包括農漁產銷、綠色照顧、地方創生、陸域生態、水下生命、蕨植演化、氣候變遷、動物共存、糧食危機、綠網保育、永續旅遊等多元永續內涵，更首次從環境層面擴大到人類共融關愛。

宜蘭綠色博覽會閉幕，童玩節接棒登場。1996年創辦的宜蘭國際童玩藝術節將邁入第30年，綠博閉幕典禮上，蘭陽舞蹈團帶來呼應今年童玩節主題「童心無限、童玩30」舞蹈，播放歷任縣長祝福童玩30而立的生日快樂影片。相關資訊「2025宜蘭國際童玩藝術節」網站https://www.yicfff.tw查詢。

縣長林姿妙受邀出席宜蘭綠博閉幕活動，贈送康乃馨，熱情民眾主動上前要求合影。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙受邀出席宜蘭綠博閉幕活動，贈送康乃馨，熱情民眾主動上前要求合影。記者戴永華／攝影
日本風鳴和的太鼓表演震撼登場。記者戴永華／攝影
日本風鳴和的太鼓表演震撼登場。記者戴永華／攝影
行樂愛樂室內樂團演奏「傾聽風的聲音－You Raise Me Up」，撫慰所有經歷4月4日意外事故的受傷心靈。記者戴永華／攝影
行樂愛樂室內樂團演奏「傾聽風的聲音－You Raise Me Up」，撫慰所有經歷4月4日意外事故的受傷心靈。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會今天閉幕，迎接童玩節「童心無限、童玩30」於7月接棒登場。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會今天閉幕，迎接童玩節「童心無限、童玩30」於7月接棒登場。記者戴永華／攝影

宜蘭 童玩節 綠色博覽會

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