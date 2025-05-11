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宜蘭綠博閉幕40萬人次造訪 童玩節7月接棒登場

中央社／ 宜蘭11日電

宜蘭綠色博覽會」3月29日起在武荖坑風景區舉行44天，今天閉幕，主辦單位統計約40萬人次造訪，初估有新台幣4.3億元經濟效益。宜蘭童玩節7月5日將在冬山河親水公園接棒登場。

「宜蘭綠色博覽會」閉幕式以「共融世界．永續未來」為主題，由日本風鳴和太鼓演出「鼓韻流轉．躍動」揭開序幕，象徵人類與萬物共存共榮的願景。蘭陽舞蹈團演出「繁星點點魯冰花」，舞姿溫柔深情，傳遞母親的堅韌與無私。印尼嘎嚕噠文化藝術團則帶來「康乃馨樂章」，融合東南亞樂風與世界音樂，詮釋跨越國界的愛與包容。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，宜蘭綠色博覽會是全國眾多主題節慶活動中獨樹一幟的春季大型環境永續旗艦行動，舉辦26年來，每年在環境教育及全球永續發展的框架下求新求變，今年更精心策劃17個水陸展區，倡議內容更首次從環境層面擴大到人類共融關愛，持續將「永續發展目標」（SDGs）的內涵加深加廣。

宜蘭綠色博覽會今天閉幕後，宜蘭童玩節將接棒登場。1996年創辦的宜蘭國際童玩藝術節，今年邁入第30年，在綠博閉幕典禮上，蘭陽舞蹈團帶來呼應今年童玩節主題「童心無限 童玩30」精彩舞蹈，現場並播放歷任宜蘭縣長祝福童玩節30週年生日快樂的影片，共同見證童玩節三十而立。

宜蘭 童玩節 綠色博覽會

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