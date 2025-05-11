「竹排仔」復刻先民技術 劉炯錫挑戰環島航海

竹排仔是台灣在世界航海文化的特色，台東大學教授劉炯錫認為極可能是五、六千年前南島民族的渡海遷移工具，但台灣已流失竹筏工藝與揚帆航海的技能，他和台東縣成功鎮都歷部落合作重建竹筏，2024年6月跨越黑潮障礙，首次往返綠島。接下來他要募資打造竹筏帆船，實現環島航海夢想，重建台灣南島民族的航海文化及復興航海技術。

「去年6月抵達綠島，距環島航海僅就差一步了。」劉炯錫說，若能成功，全世界就會知道台灣為何是整個泛南島民族的母親。但造一艘千年古船談何容易，約1千年前竹排仔就活躍在台灣西部及台東阿美族都蘭海岸，隨著時代變遷及造船技術精進，至今已幾乎看不到，只能參考文獻及口述歷史，不用現代器具和材料，盡可能還原竹排仔原型，但下水均失敗告終。

劉炯錫說，每次看到團隊辛苦製造的船體被大浪瓦解散落海面的那一刻，真有放棄的念頭，但心中立馬浮現原住民先祖歷經多少次失敗，最後辦到橫跨海洋的情境，給他很大的信心和堅定信念，2017年雖在近岸航海成功，卻始終跨不過「黑潮」這道障礙，檢討發現是風帆材質的問題。直到改用黃槿樹皮才突破，去年6月成功跨越黑潮抵達綠島。

劉炯錫為實踐環島航海，取得海洋委員會補助，但距離今年7月出海的目標費用150萬元還差很多，正透過「好事道」平台募資。

他從文獻和考古研究發現，許多南島族群國家的遷移歷史，大都和台灣有很大的關聯性，可以證明海洋文化流傳及航海技術突破都源自台灣。